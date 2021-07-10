Показано, в каких условиях в оккупированном Донецке смотрят Евро-2020

Несмотря на отмену комендантского часа на летние выходные в Донецке, спортбары работают до 22 часов. Поэтому матчи приходится смотреть или дома, или иногда показы идут на импровизированном экране на бульваре Пушкина.

Проект "Радио Свобода" – "Донбасс Реалии" опубликовал небольшое видео, продемонстрировав, как это выглядит.

"Здесь у нас в Донецке ничего нет. Вообще ничего не слышно. Каждый, может, потихоньку у себя в телевизоре смотрит и все", "Хотелось бы сходить на стадион, окунуться в эту атмосферу, но к сожалению пока не получается", – делятся своими впечатлениями от Евро-2020 донецкие фанаты.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее респонденты в Донецке рассказали о том, болеют ли они за сборную Украины по футболу.

Отметим, что недавно с сети появились новые снимки окрестностей "Донбасс Арены".