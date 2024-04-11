'Почти все, что пишут – правда'. Футболист, воюющий в ВСУ, признался, что происходит на фронте

Бывший полузащитник "Ингульца", "Чайки" и еще ряда отечественных клубов Николай Стеценко, который с лета прошлого года воюет в ВСУ, подтвердил информацию многих СМИ о том, что украинская армия испытывает серьезный снарядный голод.

"Скажу да, почти все, что пишут – правда. Мы стараемся максимально экономить снаряды и используем их только для огневой поддержки наших штурмов или подавления вражеских атак. Просто так никто не стреляет, как это делают орки. Россияне х*рачать гораздо больше. Особенно это чувствовалось в Авдеевке, когда они начали потихоньку забирать ее", – цитирует Стеценко "Украинский футбол".

Экс-хавбек признался, что самая страшная вещь для него, это увидеть в небе "птичку".

"Если вражеский дрон нас засек, и мы не успели сменить позицию, то в течение двух-четырех минут начинается обстрел. В этот момент нужно поскорее запрыгнуть в блиндаж и надеяться, что туда не будет прямого попадания. После выстрела Урагана прилет совершается в течение нескольких секунд, поэтому нужно действовать очень быстро. Слава Богу, нам удалось скрыться и "двухсотых" в моей бригаде не было", – сказал Стеценко.

Как сообщал OBOZ.UA, Стеценко рассказал, как оказался в ВСУ. Он ехал подписывать контракт с одесским "Реалом Фармой", но чуть-чуть не доехал до стадиона. 28-летнего уроженца Алчевска 20 июня 2023 года перехватили сотрудники ТЦК и СП.

Ранее владелец футбольного клуба из Черниговской области "Кудровка" Роман Солодаренко рассказал случай, произошедший с его новичками. По словам Романа Васильевича его двоим игрокам вручили повестки в ТЦК и СП.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!