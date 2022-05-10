По поводу смерти Леонида Кравчука

Отошел в светлый путь Леонид Макарович Кравчук...

Перестало биться большое сердце достойного сына Украины – величайшего политика, первого Президента нашего государства.

С его именем неразрывно связаны события переломного времени обретения Украиной независимости, развития демократического общества, утверждения страны как полноценного члена международного сообщества. На этот алтарь Леонид Кравчук – Гражданин и Патриот – положил весь свой опыт, свою мудрость, последовательность и принципиальность, стратегическое и дипломатическое дарование.

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Персона действительно исторического масштаба, вне политики он оставался светлым, чутким Человеком – добрым товарищем, заботливым главой семьи, фигурой слова и дела, казачьего нрава, широкой души и искрометного юмора.

В лице Леонида Кравчука весь украинский футбол и, в частности, у клуба киевского "Динамо" имел искреннего Друга. Руководитель попечительского совета ФК, он всегда оставался не просто преданным поклонником и тонким знатоком игры, но и авторитетным полпредом коллектива на внутренней и международной аренах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, оставившего по себе хорошую и долгую память.

Почивайте с миром, Леонид Макарович!

С глубокой скорбью, Григорий СУРКИС, Игорь СУРКИС