Первый человек в мире: Роналду установил рекорд в соцсетях

Звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, за которым следят более полумиллиарда людей в главных социальных сетях.

Как подсчитал Bleacher Report, число подписчиков футболиста перевалило за 500 миллионов. На страницу 36-летнего футболиста в Instagram подписан 261 миллион человек, в Facebook за Роналду следят 148 миллионов пользователей, а в Twitter у португальца 91 миллион подписчиков.

