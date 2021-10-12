Перед матчем с Украиной основной футболист сборной Боснии выбыл из строя

Игрок основного состава сборной Боснии и Герцеговины Гойко Цимирот не сыграет против команды Украины 12 октября в отборочном матче чемпионата мира. 28-летнему центральному полузащитнику сделали МРТ уже во Львове, где состоится игра, и результат оказался неутешительным для гостей. У Гойко обнаружили надрыв задней мышцы голени, что не позволит ему играть три недели.

Об этом сообщил сайт Федерации футбола Боснии и Герцеговины. Во всех предыдущих матчах отбора ЧМ-2022 Цимирот выходил на поле в стартовом составе. С 2018 года он выступает за бельгийский "Стандард" из Льежа. Его трансферную стоимость оценивают в 2,5 миллиона евро.

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Напомним, что за сборную Украины из-за травмы не сыграет полузащитник Александр Зинченко из английского "Манчестер Сити". Наш сайт проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Босния и Герцеговина. Начнется встреча на "Арене Львов" в 21:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 19 матчах сборная Украины ни разу не проиграла во Львове. В активе хозяев – 17 побед и две ничьи.