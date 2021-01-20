Павелко оценил шансы Украины на отмену технического поражения за матч со Швейцарией

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Андрей Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко считает, что Украина имеет высокие шансы на удовлетворение апелляции в деле о техническом поражении сборной в матче шестого тура Лиги наций против Швейцарии.

В интервью на YouTube-странице телеканалов "Футбол 1,2,3" президент УАФ объяснил это тем, что в эпоху пандемии коронавируса в мире футбола уже случались ситуации, пример которых может сыграть на руку нашей команде. Он также отметил, что наши интересы будут представлять квалифицированные специалисты не только из Украины, но и из других стран.

"Сегодня я не могу раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень большие. Другие примеры из истории футбола в условиях пандемии дают нам большие шансы. Мало того, у нас привлечена очень хорошая группа юристов-международников: представители Испании, Швейцарии, США и наши ведущие юристы. Заседание будет проходить в формате видеоконференции. Болельщикам я могу сказать, что наша позиция сильная и уверенная", – заявил Павелко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнем туре дивизиона А Лиги наций Украина должна была сыграть решающий матч против Швейцарии, но врач кантона Люцерн, на территории которого должна была пройти встреча, отправил нашу делегацию на карантин и отменил поединок.

Позже УЕФА присудил нашей сборной техническое поражение, после чего УАФ подала апелляцию на это решение. Слушание по этому делу состоится 16 февраля.

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