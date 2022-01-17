Отставка Шевченко и дебют Миколенко в Англии: обзор спортивных СМИ

Отставка Андрея Шевченко, дебют Виталия Миколенко в АПЛ, очередная дорогая покупка "Шахтера" и высокая активность клубов УПЛ после открытия трансферного окна. Футбол в Украине пока на паузе, однако первая половина января получилась весьма событийной и показательной…

ЧТО СТОИТ ЗА ОТСТАВКОЙ ШЕВЧЕНКО

По упоминаниям на страницах СМИ в рамках отчетной недели вне конкуренции оказался Андрей Шевченко, в ноябре прошлого года возглавивший итальянский "Дженоа". Увы, контекст был отнюдь не позитивным. 15 января, спустя два дня после поражения в кубковом поединке против "Милана" (1:3), пресс-служба генуэзского клуба сообщила об увольнении тренера.

Естественно, эта тема получила широкий резонанс. Что неудивительно, учитывая масштаб личности Шевченко, его популярность в Украине и Италии, а также тот факт, что изначально приход украинского тренера в "Дженоа" активно позиционировался как долгосрочный проект и кардинальная перестройка терпящего бедствие клуба с целью подняться на высокие позиции в Серии А.

Видео дня

Повод для отставки на поверхности – это результаты команды, которая за два прошедших месяца опустилась с 17-го на 19-е место в Серии А.

"Одна победа, три ничьих и семь поражений – таковы результаты "Дженоа" под руководством Шевченко. Единственную победу "грифоны" добыли в Кубке Италии, обыграв Салернитану", – приводит неутешительную статистику "СпортАрена" (Sportarena.com, 15.01.22).

Примечательно, что именно в таком поверхностном ключе многие журналисты и вели обсуждение отставки Шевченко: раз нет побед – значит, решение руководства клуба закономерно. Хотя, на самом деле, не все так просто. И ситуация требует досконального анализа – с учетом всех сопутствующих факторов.

Материалов такого характера тоже хватало. СМИ отдают Шевченко должное за то, что он не побоялся принять кризисную команду по ходу сезона. Но звучит и такое мнение, что тренер несколько переоценил свои возможности, не просчитав все риски.

"Шевченко, конечно, ошибся, начиная клубную тренерскую карьеру с аутсайдера лиги Топ-5. Хосеп Гвардиола и Зинедин Зидан долгие годы, через обучение, тренировку дублирующих составов и/или работу ассистентом готовили себя сразу же к Топ-клубам. Антонио Конте, Дженнаро Гаттузо, Фрэнк Лэмпард начинали с низших дивизионов. Причем работали там неудачно. Тем не менее, набирали опыт", – высказался по этому поводу Леон Вургафт (Ua-football.com, 16.01.22).

А тут же еще с первого дня у Шевченко все складывалось против него: и сложнейший календарь, и катастрофические кадровые проблемы, и, собственно, возможности игроков…

"Пожилые любители доиграть – основная масса игроков в заявке "Дженоа". Светлые пятна в лице Ровеллы и Камбьясо мало чем могли помочь. Скорее наоборот, на их фоне старики выглядели еще более никчемно", – отмечает Владислав Омельченко (1927.kiev.ua, 10.01.22).

"Само согласие возглавить команду посреди сезона – это квест и челлендж, – пишет Ярослав Смелянский. – И с самого начала этой сложной истории судьба была немилосердной к "Дженоа" и Андрею. Украинский "алленаторе" застал "Дженоа" с восемью травмированными… Затем случилась ковидная вспышка – очень ощутимая и с последствиями сбитой формы для футболистов, особенно – возрастничков, которых у команды довольно много. Шевченко пытался сделать построения команды более надежными, но по итогу потерял результативность и результаты. За девять матчей в Серии А у него три очка – этого, конечно, достаточно, чтобы считать дебют провальным, но начинающий тренер клубов попал и вправду в чрезвычайно сложное положение, всю глубину которого, похоже, не понимают в самом "Дженоа". (Sportarena.com, 16.01.22).

Несложно понять, что вовсе не от какой-то прихоти Шевченко в "Дженоа" долгое время использовал нетипичную для него схему 5-3-2, играя слишком осторожно, за что его критиковали в Италии по ходу каденции.

"Да, Шевченко говорил о том, что они сознательно идут на жертвы в плане атакующей работы, чтобы выстроить более надежную оборону. Это сработало против "Аталанты" (0:0), но против "Юве", "Милана", "Ромы", "Лацио" не помогло", – читаем у Романа Темного (Ua.tribuna.com, 13.01.22).

В то же время СМИ согласны и с тем, что едва ли имело смысл играть против гораздо более классных соперников в атакующий футбол и пытаться оперировать контролем мяча. Для этого нужны соответствующие исполнители.

И вот тут совершенно уместны претензии по поводу деятельности "Дженоа" на трансферном рынке. Она вызывает у прессы лишь недоумение: команде надо спасаться, а вместо проверенных и умеющих драться за жизнь матерых бойцов, которых и просил Шевченко (речь, в частности, о Кастильехо из "Милана"), генуэзцы принялись покупать практически ноунеймов с расчетом на перспективу.

"Дженоа" підписав трьох нових гравців – захисника "Янг Бойз" Сільвана Гефті, оборонеця "Брайтона" Лео Естігора та форварда австрійського "Штурму" Келвін Ебоа.

Всі вони молоді футболісти без досвіду виступів в Серії А. Кожному потрібен час на адаптацію до життя в Італії та місцевого футболу. Вони не здатні зробити "Дженоа" сильнішими вже зараз. А очки потрібно здобувати, щоб не вилетіти в Серію Б. Тут камінь в город генеральному менеджеру Йоганнесу Шторсу, який підбирає гравців на перспективу, хоча посилення потрібне зараз", – высказался по этому поводу Сергей Тищенко (Gazeta.ua, 13.01.22).

"Ну вот назовите команду из молодых и перспективных, которые спасались от вылета в низший дивизион. Такие задачи решают опытные игроки, не списанные летчики, не доигрывающие старцы, а игроки крепкие и с характером. Желательно, чтобы они были знакомы с местным футболом, а в идеале были итальянцами, так и времени на адаптацию не понадобится", – развивает тему Владислав Омельченко (1927.kiev.ua, 10.01.22).

Более того: руководители "Дженоа" фактически не дали Шевченко воспользоваться даже этими новичками. Тем самым был нарушен неписаный закон: тренер, возглавляющий команду в разгар сезона, имеет шанс изменить ситуацию через трансферы во время зимнего перерыва.

Сопоставляя весь этот фактаж, СМИ вполне естественно приходят к выводу, что Шевченко фактически стал заложником ситуации и элементарного непрофессионализма менеджмента "Дженоа". Клуб анонсировал долгосрочный проект с прицелом на будущее, под эту задачу заманил молодого тренера с громким именем и хорошими идеями, начал приобретать соответствующих игроков, в то время как первоочередной целью оставалось сохранение места в Серии А, для которой по идее нужны другие игроки и, вполне вероятно, другой тренер – из категории "пожарников".

"Очевидно, что увольнение Шевченко станет свидетельством отсутствия адекватной стратегии у руководства клуба. Это решение будет нелогичным и несоответствующим тем заявлениям, которые звучали еще два месяца назад. Другое дело, что и само назначение Шевченко в команду, которая явно должна была вести борьбу за выживание, уже само по себе было крайне сомнительным", – очень точно еще накануне пятничного матча в Милане расставил акценты Роман Темный (Ua.tribuna.com, 13.01.22).

Удивление у многих журналистов вызывает и тот факт, что увольнение Шевченко пришлось на тот отрезок, когда в игре команды стал прослеживаться прогресс.

"По факту "Дженоа" провел один из лучших матчей при Шевченко с точки зрения атаки: 15 ударов, несколько голевых моментов. Но так и не забил...", – заметил после 0:1 от "Специи" Сергей Лукьяненко (Xsport.ua, 10.01.22).

А за кубковый поединок против родного для него "Милана" Шевченко, наконец-то сыгравший с самого начала по схеме 4-3-3, и вовсе получил немало комплиментов. Ведь "Дженоа" первый тайм провел на хорошем уровне и долго вел в счете, а для того, чтобы сломить генуэзцев "красно-черным" потребовалось дополнительное время.

"Это был лучший матч "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко", – так, в частности, написала La Gazzetta dello Sport (Zbirna.com, 14.01.22).

И, кстати, фанаты "Дженоа" в большинстве высказывали украинскому тренеру поддержку, отправляя критические стрелы в адрес руководителей клуба. Показательную подборку высказываний по этому поводу приводит сайт Fanday:

"Увольнение Шевченко – полный бред... Буквально позавчера он показал тот футбол, который хотел, в котором он мог использовать свою любимую схему с новыми игроками, и мы хорошо сыграли"

"Вы увольняете его после того, как он сделал первый успешный шаг? Вы же даже не дали воспользоваться зимними новичками. Выступление на "Сан-Сиро" — доказательство того, что Шева – более чем способный тренер"

"Позор. Шевченко этого не заслужил... Ему даже не дали воспользоваться трансферами! Если бы Шева остался работать, то спас бы "Дженоа" (Fanday.net, 15.01.22).

Таким образом, не только в Украине, но и в Италии превалирует мнение, что боссы "Дженоа" вдобавок к своим стратегическим просчетам явно поторопились с отставкой Шевченко, не дав ему достаточно времени на элементарную притирку с командой и реализацию своих идей. Хотя в клубе прекрасно знали, что Шевченко – системный тренер со своей концепцией развития, которая подразумевает построение игры с глубокого фундамента и требует определенного времени. Его работа в сборной Украины – яркий тому пример.

Но боссы "Дженоа" хотели всего и сразу, погнавшись одновременно за двумя зайцами, а что происходит в таких случаях – всем хорошо известно.

"На предпоследнем месте с 12 очками "Дженоа" остается памятником череде глупейших решений клуба, каждое из которых только все дальше загоняло команду в цугцванг… Это, конечно, проблемы клуба, но они стали проблемами тренера, который ведь тоже рисковал репутацией", – резюмирует Ярослав Смелянский (Sportarena.com, 16.01.22).

"Відставка не стала якось раптовою мегасенсацією. Чутки про звільнення вже кружляли навколо Шевченка, як акули в морі. Але вона викликає дуже змішані відчуття. З одного боку, це полегшення, що більше не доведеться змушувати себе дивитися страждання "Дженоа". А з іншого, провокує відчуття суму та жалю, що вся ця історія завершилась так швидко, дивно і не дуже красиво. Навіщо було брати тренера, якому ви не довіряєте більше, як два місяці? Невже хтось думав, що Андрій – чарівник і з першого матчу почне творити магію. Він же навіть в клубах до цього не працював", – делится эмоциями Ирина Козюпа (ua.tribuna.com, 15.02.22).

И еще один момент, касающийся этой ситуации. Естественно, пресса активно рассуждает о том, как увольнение из "Дженоа" повлияет на карьеру Шевченко. Мнения звучат разные, но чаще всего журналисты и эксперты говорят о том, что "обжегшись" в Генуе, он должен стать только сильнее. Именно так, кстати, считает и, симпатизирующий национальной легенде, президент Украины Владимир Зеленский, высказавший в адрес Шевченко теплые слова поддержки.

"Андрей Николаевич, Шева.

Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет лишь "первый блин комом" в начале большой карьеры великого тренера.

Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой...", – написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook (Dynamomania.com, 15.01.22).

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ МИКОЛЕНКО

В зоне особого внимания по ходу отчетной недели пребывал еще один воспитанник киевского "Динамо" – Виталий Миколенко, в начале января перебравшийся в английский "Эвертон". Пресса продолжала активно обсуждать перспективы нашего защитника в сильнейшей лиге планеты, а новую порцию информации для размышлений добавил его дебют в АПЛ, выпавший на матч против "Норвича".

Эта игра для "Эвертона" сложилась неудачно – ливерпульцы уступили аутсайдеру со счетом 1:2. У них, вообще, в последнее время дела шли неважно (всего одна победа в 13-ти поединках), и как следствие, после "Норвича" руководство приняло решение об отставке главного тренера Рафаэля Бенитеса.

Пока сложно загадывать, как смена тренера отразиться на Миколенко, но то, что украинец не тушуется и постепенно осваивается на Туманном Альбионе – факт бесспорный.

"SofaScore оценил его игру в 6,8 баллов, WhoScored – 6,9. Это четвертая лучшая оценка в команде после Ришарлисона (7,3 и 7,7), Бена Годфри (7,3 и 7) и Демерэя Грэя (7 и 6,9)", – констатирует по итогам поединка с "Норвичем" Ua.tribuna.com (15.01.22).

Пресса отмечает, что Миколенко постоянно находился в гуще событий, поскольку соперник преднамеренно старался атаковать через фланг украинского дебютанта (15 из 26-ти позиционных атак), и в целом с давлением справился. При этом важно, что Виталий снова, как и в кубковой игре с "Халлом" продемонстрировал хорошую физическую готовность.

Что же касается конкретных действий, то тут были и плюсы, и минусы.

"Он сделал предголевой пас, который в итоге завершился голом в ворота соперника в авторстве Ришарлисона. Но, кроме этого, Миколенко мог привезти мяч и в свои ворота. Его неудачный пас на партнера перехватил игрок "Норвича", что чуть не завершилось голом" (Рrsport.net, 16.01.22).

Обратили внимание СМИ и на то, что Миколенко довольно часто исполнял стандарты, что говорит о доверии со стороны партнеров и тренерского штаба. А вот чего пока явно не хватает, так это фирменных подключений к атакам. Но тут все объяснимо: Миколенко еще не сыгрался с футболистами "Эвертона", тот же Грэй, действующий с ним на одном фланге, элементарно не понимает действий украинца, игнорируя его забегания, тогда как в "Динамо" партнеры всегда давали мяч Виталию на ход, зная, как он может обострить игру у чужой штрафной.

Ну и конечно, пресса, оценивая игру Миколенко, оперирует статистическими данными. Блогер Михаил Смоловой отмечает следующие нюансы: Миколенко в игре с "Норвичем" выиграл 12 из 19-ти единоборств в обороне, по сравнению с кубковым матчем против "Халла" добавил в качестве передач (83 процента точных) и стал лидером "Эвертона" по возвратам владения с большим запасом (18) и перехватам (12).

"Даже сейчас в статусе новичка Миколенко не провисает на фоне партнеров, как, например, Кадири в свое время провисал в Киеве", – выносит резюме Смоловой (Dynamomania.com, 16.01.22).

В общем, можно говорить, что первые шаги Миколенко в Англии вызывают оптимизм, который подкрепляется авторитетным мнением одного из лучших тренеров Украины Юрия Вернидуба.

"Миколенко мне очень нравился как футболист. Хоть он и молод, и все говорят, что он рано ушел, я думаю, что ушел вовремя. У Виталия все получится, у него мужской характер. Это один из лучших защитников в Украине. У него есть все то, что необходимо крайнему защитнику", – цитирует слова Вернидуба сайт Footboom.com (16.01.22).

Кроме собственно обсуждения игры Миколенко за "Эвертон" абсолютно все СМИ не прошли мимо того факта, что Украина установила рекорд по представительству в английской Премьер-лиге.

"В нынешнем сезоне АПЛ приняли участие уже три разных украинских футболиста. Кроме Миколенко, в АПЛ выступают Александр Зинченко ("Манчестер Сити") и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"). Ранее никогда в АПЛ не выступало более двух украинцев одновременно" (Sport.ua, 15.01.22).

Несомненно, это в какой-то степени знаковый момент, который должен позитивно отразиться на имидже украинского футбола.

"Трансфер экс-игрока "Динамо" – это пока главное событие зимы и один из самых значимых в истории украинского футбола. Этот переход стал третьим по дороговизне трансферов игроков "Динамо". Больше, чем за 22-летнего игрока сборной Украины, "бело-синим" платили лишь дважды. Так, в 1999 году "Милан" отдал "Динамо" 23,9 млн. евро за Андрея Шевченко, а в 2017-м немецкая "Боруссия" (Дортмунд) заплатила 25 млн. за Андрея Ярмоленко", – пишет Кирилл Стадниченко (Vesti.ua, 10.01.22).

А еще переход Миколенко в "Эвертон" – своего рода сигнал для всех футболистов "Динамо", мечтающих проверить свои силы в топовом чемпионате. В прошлом обзоре мы приводили ряд экспертных мнений по этому поводу. Теперь же появилось подтверждение из уст самих игроков киевского клуба.

"Желаю Виталию только удачи, это очень хороший пример того, как нужно расти, чтобы появилась возможность перейти в топ-чемпионат Европы. Это особенно важно для молодых футболистов, которые видят, что, заиграв в "Динамо", можно идти дальше", – высказался по этому поводу Илья Забарный (Fcdynamo.com, 14.01.22).

"Переход Миколенко в АПЛ – большая мотивация для нас, если есть желание уехать за рубеж", – аналогичную мысль провел Владимир Шепелев (Fcdynamo.com, 14.01.22).

Таким образом, СМИ получили повод говорить о верно выбранном векторе трансферной политики киевского "Динамо". Клуб делает ставку на собственных воспитанников, которые теперь окончательно убедились, что если хорошо проявить себя, то можно получить шанс выйти на совершенно новый уровень. Таким образом, выстраивается довольно прочная пирамида, основанием которой является клубная Академии, исправно поставляющая кадры в главную команду клуба.

Вот сейчас – ушел Миколенко, но это, по всеобщему мнению, не должно стать проблемой для клуба, поскольку его место готов занять 23-летний Владислав Дубинчак, который здорово вырос во время выступлений на правах аренды за "Днепр-1".

Как утверждают многие эксперты, Дубинчак без лишней обкатки может вписаться в схему Мирчи Луческу. Об этом еще перед Новым годом писал, к примеру, обозреватель "Трибуны" Роман Темный, отмечающий, что если в плане оборонительный действий Владислав немного уступает Виталию, то в работе на атаку смотрится предпочтительней:

"В первой части сезона УПЛ именно Дубинчак стал лучшим в рейтинге по индексу Wyscout среди левых защитников чемпионата. Он выглядит даже более улучшенной версией Миколенко для игры, заточенной на фланговую работу с дальнейшими прострелами и навесами в штрафную площадку. Кроме того, Владислав превосходит Виталия по количеству и успешности обводок…" (Ua.tribuna.com, 29.01.21).

А кроме Дубинчака, как сообщил официальный сайт киевского клуба, в распоряжение Мирчи Луческу переходит левый защитник юношеской команды "Динамо" Константин Вивчаренко. Ему всего 19, но по мнению экспертов, он вполне может претендовать на место в основе главной команды "сине-белых".

Вполне вероятно, что спор Дубинчака и Вивчаренко станет одной из главных изюминок на первом сборе "Динамо", который пройдет в Испании с 17-го по 27-е января. Хотя не стоит забывать, что у Киева есть еще и Александр Караваев, который уже не раз успешно выходил на неродном для себя левом фланге…

ТОП-ПОКУПКА "ШАХТЕРА"

Если "Динамо" опирается на отечественных игроков и своих воспитанников, то "Шахтер" продолжает реализовывать свою стратегию, подыскивая усиление за рубежом. На днях донецкий клуб оформил очередной крупный трансфер, купив у "Аякса" 24-летнего правого полузащитника Давида Нереса.

По неофициальной информации, новичок обошелся горнякам в 12 миллионов евро. Он отправился с командой на сбор в Турцию. И, понятно дело, с Давидом Нересом связываются серьезные надежды.

СМИ уделили довольно много внимания главному зимнему новичку "Шахтера", который, по всеобщему мнению должен стать полноценной заменой Марлосу, в конце прошлого года покинувший клуб.

"Давид – идеально подходящий элемент в структуру атакующего футбола, в команду, играющую первым номером. Он нетипичный левоногий правый вингер, смещающийся под левую и пробивающий в дальний угол. Нерес силен в работе без мяча, часто освобождает зону правого фланга атаки защитнику и смещается в центр. Много двигается и иногда, играя на фланге, выполняет роль десятки.

Одно из главных качеств бразильца – открывания. Большую часть голов за амстердамский клуб Нерес забил не в результате индивидуальных качеств и сольных проходов, а благодаря своевременным движениям в свободные зоны", – отдает должное игровым качествам бразильца Константин Степанюк (Ua.tribuna.com, 14.01.22).

"Нерес очень пригодится в процессе строительства того "Шахтера", который следующей осенью должен вернуть уважение Европы, а этой весной – добиться украинского "золота", чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции в Лиге чемпионов", – обосновывает крупные затраты горняков Вадим Самойлов (Terrikon.com, 12.01.22).

Впрочем, звучат в СМИ по поводу Нереса и определенные сомнения.

Безусловно, он – футболист с большим потенциалом. Пресса напоминает, что несколько лет назад о Нересе говорили, как о звезде – это после сезона-2018/2019, когда он блистал в добравшемся до полуфинала Лиги чемпионов "Аякса" (12 голов и 15 ассистов в 50-ти матчах) и стал обладателем Кубка Америки в составе сборной Бразилии. Тогда "Милан" давал за него 50 млн. евро, что не устроило "Аякс". Но потом карьера Давида пошла на спад, он дважды "ломался", в итоге потеряв место в основе амстердамского клуба.

Таким образом, напрашивается вывод: в "Шахтер" Нерес идет для того, чтобы перезагрузить карьеру. Но не захандрит ли он в УПЛ, вспоминая вкус по-настоящему больших побед и упущенные шансы перейти в топ-клуб? И, кстати, устроит ли Роберто Де Дзерби тот факт, что Нерес крайне неохотно отрабатывает на оборону? В матчах с серьезными соперниками это чревато крупными неприятностями.

"Шахтер" идет на рискованный шаг, покупая по сути запасного игрока "Аякса", который уже несколько раз выбывал на длительный срок из-за травм. Но если Нерес заиграет и будет здоров, то он действительно поможет стать "Шахтеру" намного сильнее", – делится мыслями по этому поводу Антон Прокопов (Footboom.com, 14.01.22).

И еще один нюанс. Пригласив Нереса, который может играть и на левом фланге атаки, "Шахтер" окончательно определился по будущему Евгения Коноплянки. Пока он остается игроком донецкого клуба, с которым связан контрактом до конца сезона, но на сбор в Турцию не поехал и занят поисками нового места работы.

Пресса активно сватает Коноплянку в "Днепр-1".

"По имеющейся информации, переговоры проходят в активной фазе. При этом футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы подписать с днепрянами продолжительный контракт. В случае договоренности между футболистом и "Днепром-1", "Шахтер", вполне вероятно, готов будет отпустить Коноплянку бесплатно, чтобы не платить ему зарплату за оставшиеся полгода контракта", – сообщает Meta-ratings.com.ua (16.01.22).

Если у Коноплянки с "Днепром-1" срастется, это будет самый значимый внутренний трансфер УПЛ в текущее межсезонье, которое, к слову, получается на редкость событийным и насыщенным в плане переходов.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ МЕЖСЕЗОНЬЕ

СМИ очень много пишут о "Черноморце", у которого не так давно сменились владельцы. В руководство клубом вошел бывший глава УПЛ Владимир Генинсон, чьи опыт и квалификация не вызывают сомнений. Команду возглавил опытный и мастеровитый тренер Роман Григорчук. За ним подтянулась группа интересных игроков – Евгений Паст, Николай Морозюк, Артем Сухоцкий (контракты), Назарий Русин (аренда из "Динамо"), несколько легионеров… И планы озвучиваются серьезные – в режиме "шаг за шагом". Для начала – сохранение прописки в УПЛ, в перспективе – бюджет на уровне топ-шестерки и возвращение в Одессу еврокубков.

Все это не может не вызывать позитивной реакции СМИ.

"Чорноморець" змінюється на очах… За непідтвердженою інформацією на другу половину сезону 2021/22 власники "Чорноморця" виділили до 5 млн. євро. Схоже на відродження одеського клубу", – делится обоснованной надеждой Николай Решнюк (Ua.tribuna.com, 13.01.22).

Еще одним возмутителем спокойствия в первой половине января стала "Александрия", ряды которой пополнили Артур Авагимян, Денис Костышин (контракты), Богдан Билошевский и Валерий Бондаренко (аренда соответственно у "Динамо" и "Шахтера"). Все четверо – крепкие игроки под основу. А в ближайшее время, надо полагать, к "горожанам" примкнет и Владислав Калитвинцев, один из лучших правофланговых полузащитников страны, который твердо настроен уйти из "Десны". Вплоть до того, чтобы решать вопрос о разрыве контракта в судебном порядке.

"Александрия" укрепилась очень серьезно – так, как, может быть, еще никогда не укреплялась, – анализирует трансферную активность "горожан" Глеб Самойлов. – Возникают резонные вопросы – почему, а главное – зачем? Тут разумное объяснение одно – с прицелом на какое-то амбициозное будущее...

Сейчас там заговорили о возрождении "бронзовых" традиций. Возможно, нынешний трансферный всплеск именно этим и мотивирован?" (Terrikon.com, 14.01.22).

Хорошее укрепление также получила "Заря". Ее главным новичком пока считается воспитанник "Динамо" Евгений Смирный. Он подписал в луганским клубом полноценный контракт, однако за Киевом при этом закреплены 50 процентов экономических прав на игрока. А у "Колоса", надо полагать, появился новый лидер – Андрей Тотовицкий, считающийся одним из самых техничных и креативных украинских игроков.

В общем, нынешний январь уже сейчас можно называть одним из самых жарких в УПЛ. И в целом картина рисуется многообещающая. Так что СМИ даже спешат заглянуть в будущее.

"Сейчас закладывается очень перспективная и конкурентная УПЛ 2022/23, если только не помешают внефутбольные – в первую очередь, экономические и политические факторы", – пишет Игорь Дашков (Sportarena.com, 11.01.22).

"Как бы там ни было, но следующий сезон – 2022/2023 – выглядит даже очень обнадеживающим: возвращение в УПЛ харьковского "Металлиста" Александра Ярославского и криворожского "Кривбасса", мощный одесский "Черноморец"… Похоже, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" могут получить серьезную конкуренцию", – вторит коллеге Любомир Чотирбок (Sector.depo.ua, 12.01.22).

Впрочем, не обошлась нынешняя трансферная кампания в УПЛ и без негативных моментов. В центре внимания со знаком минус оказалась "Десна", которая в последнее время испытывает финансовые проблемы. Как следствие – уход нескольких ключевых игроков, скандальная ситуация с Калитвинцевым и, главное, трансферный бан от УЕФА за долги по зарплате перед румынским защитником Константином Дима (400 тысяч евро).

"В мае 2020-го футбольный клуб "Десна" отпраздновал свой 60-й день рождения. Хочется верить, что все у них наладится и украинский футбол не потеряет очередного долгожителя. Хотя повторимся, пока что предчувствия плохие. Очень", – высказывает беспокойство по поводу перспектив самобытной команды Георгий Грошев (Ua-football.com, 10.01.22).

Пока, хочется верить, бить в набат преждевременно. По крайней мере, черниговчане в срок начали подготовку к сезону, в планах – сбор в Турции, а руководители заверяют, что за будущее "Десны" можно быть спокойным. В частности, спортивный директор "северян" Вадим Мельник сообщил, что клуб ведет переговоры с Дима и надеется решить проблему мирным путем:

"Понятно, что мы хотим закрыть этот вопрос в ближайшее время, но пока не договорились. То, что хочет футболист, нас не устраивает. То, что мы предлагаем, ему не подходит.

Федерация говорит решать вопрос с футболистом. Если игрок даст добро и заберет свой иск против нас… Пока разговариваем. Нельзя сказать, что мы чего-то боимся. Хотим быстрее закрыть этот вопрос, и брать новых футболистов, возможно, проводить омоложение состава. Но это все будет потом.

И я не считаю, что самая большая проблема в нашем футболе – это "Десна", о которой сейчас едва ли ни все сайты пишут в плохом ключе" (Fanday.net, 10.01.22).

Можно только предполагать, как будет у "Десны" потом. Хочется верить, что клуб останется на плаву. Но Вадим Мельник совершенно прав, когда говорит, что главная проблема в нашем футболе – не "Десна"…