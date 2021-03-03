OBOZREVATEL завершает серию публикаций, в которых вспоминаем, каким был, начиная с 1998 года, пусть сборной Украины на чемпионаты мира.

В разные годы на тренерском мостике главной команды страны находились: ЧМ-1998 (Йожеф Сабо), ЧМ-2002 (Валерий Лобановский), ЧМ-2006 (Олег Блохин), ЧМ-2010 (Алексей Михайличенко).

А сейчас – еще о двух Мундиалях.

ЧМ-2014

3-я корзина (выше – Англия, Черногория)

1-е место – Англия, 2-е место – Украина (тренеры – Блохин, Баль, Фоменко)

Оптимистичное начало (1:1 на "Уэмбли"), смена тренера, не принесшая пользы ни "Динамо", ни сборной – и сразу холодный душ в Кишиневе (0:0). Крушение, казалось бы, надежд после киевских 0:1 с Черногорией. Наконец, потрясающее возрождение с выездными победами над поляками (3:1) и черногорцами (4:0). Обыграли бы в Киеве Англию, и заняли бы первое место. Но Михаил Фоменко предпочел журавля в небе – 0:0 – и очередные стыковые матчи. Увы и ах: после обнадеживающих 2:0 в Киеве с Францией получили 0:3 в Сен-Дени.

Франция же в Бразилии дошла до четвертьфинала, в котором уступила будущему чемпиону – Германии.

ЧМ-2018

3-я корзина (выше – Хорватия, Исландия)

1-е место – Исландия, 3-е место – Украина (тренер – Шевченко)

Здесь "посев", в котором, правда, не участвовала сборная Косово, влившаяся в футбольную семью и группу уже после жеребьевки, практически совпал с итоговыми результатами. Только Исландия с Хорватией поменялись местами.

Не было у нашей сборной особых срывов, но вот мини-турнир с главными конкурентами в борьбе за первые два места провален напрочь. В четырех играх с Исландией и Хорватией было взято всего одно очко. В результате – третье место и невыход на ЧМ-2018.

Хорваты же дошли до финала, где уступили французам (2:4), а исландцы, взяв в группе лишь одно очко, не вышли из нее.

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Напомним, свой отбор на ЧМ-2022 сборная Украины начнет выездным матчем с действующим чемпионом мира – Францией. Также в нашей группе еще сборные Финляндии, Казахстана, Боснии и Герцеговины.

Победитель отборочной группы напрямую выйдет в финальную часть Мундиаля, а сборные, занявшие вторые места, проведут матчи плей-офф. Всего же Европа на ЧМ-2022 в Катаре будет представлена тринадцатью национальными командами.

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Ну а нынешним летом в центре внимания украинских поклонников футбола будет чемпионат Европы – если вновь не вмешается в его проведение пандемия коронавируса. Сборная нашей страны в одной группе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Стартовый матч подопечные Андрея Шевченко проведут со сборной Нидерландов, затем сыграют с Северной Македонией и завершат групповой этап поединком с Австрией. Пожелаем нашей главной команде успехов на финальном турнире Евро-2020 и отборе на ЧМ-2022.

Нам всегда приятно, когда на ваших, друзья, лицах появляется улыбка. Ведь смех – лучшее лекарство. Пять анекдотиков для вас.

1. Приходит мужик на работу с разбитым лицом. Друг его спрашивает, что случилось. Тот объясняет, мол, вчера с такой шикарной девушкой познакомился.

- И что?

- Ну, посидели мы с ней в кафе, выпили, я к ней домой напросился.

- А потом?

- Ну, дома у нее тоже выпили. Я смотрю на нее – в ней все говорит "Да". Ее глаза говорят "Да", ее губы шепчут "Да", ее тело говорит "Да"…

- Так это же хорошо!

- А потом неожиданно пришел ее муж и сказал "Нет".

2. Мужчину спрашивают:

- Почему вы носите обручальное кольцо не на том пальце?

- Потому что я женился не на той женщине.

3. Разговаривают два друга:

- Моя жена забеременела.

- Неужели? И кого ты подозреваешь?

4. После снятия с народных депутатов статуса неприкосновенности у них появилась функция неуловимости.

5. Неизвестный обработал ядом деньги и пожертвовал их на благотворительность. Умерли двадцать три депутата, три министра и мэр.

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