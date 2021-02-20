Еще раз, дорогие друзья, напомним вам, что в отборочной группе ЧМ-2022 сборная Украины выступит вместе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В финальном турнире Мундиаля европейский футбол будет представлен 13 национальными сборными. Это победители отборочных групп, а также победители плей-офф среди команд, занявших вторые места. В своей группе подопечные Андрея Шевченко первый матч проведут 24 марта на выезде с действующими чемпионами мира – французами, которые в финале ЧМ-2018 обыграли в Москве хорватов (4:2).

Другие наши соперники по отборочной группе, как, впрочем, и сборная Украины, в финальном турнире Мундиаля-2016 участия не принимали. А OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с тем, как в разные годы выступала в квалификации на ЧМ сборная Украины.

ЧМ-2006 4-я корзина при жеребьевке (выше – Турция, Дания, Греция) 1-е место – Украина (тренер – Олег Блохин)

Вступая в должность, Олег Блохин пообещал вывести команду в Германию с первого места. И слово свое сдержал. А ведь пробивались туда не без проблем. После стартовой ничьей с датчанами (1:1) те обвинили нас в антифутболе. Казахстан на выезде удалось дожать только на последней минуте, когда дальним ударом забил Руслан Ротань, греков дома обыграть не смогли (1:1). Переломной стала встреча с Турцией на стамбульском "Шюкрю Сараджоглу", в которой сборная Украины одержала сенсационную победу – 3:0. Окончательно же говорить об оформлении путевки в Германию можно было после исторического забега Андрея Гусина на пирейском "Караискакисе", где наши обыграли греков – 1:0. Впрочем, де-факто наша команда забронировала за собой первое место только 3 сентября. И не после ничьей в Тбилиси (1:1), а 45 минут спустя, когда стало известно, что в Стамбуле турки не смогли обыграть датчан – 2:2.

В Германии же сборная Украины добралась до четвертьфинала, где была разгромлена Италией – 0:3.

ЧМ-2010 3-я корзина при жеребьевке (выше – Хорватия, Англия) 1-е место – Англия, 2-е место – Украина (тренер – Алексей Михайличенко)

Начало получилось непростым. Белорусов во Львове удалось дожать только на третьей компенсированной минуте после справедливо назначенного пенальти. Харьковская осечка с Хорватией (0:0) серьезно подкосила наши ожидания, но другая ничья (2:2 в Загребе) уравняла шансы украинцев и хорватов, которым очень не повезло со жребием. Англичане жестоко мстили им за Евро-2008, в то время как с нами, обеспечив себе прямую путевку на Мундиаль, сыграли, возможно, не в полную силу. К тому же уже на 14-й минуте словенец Дамир Скомина за фол последней надежды удалил с поля вратаря англичан Роберта Грина. Пенальти Шевченко не забил, но позже отличился Сергей Назаренко. Тот матч запомнился еще буйством болельщиков и билетным скандалом.

А затем опять стыковые матчи, и опять неудача. 0:0 с греками на Олимпийском стадионе в Афинах и 0:1 (также с билетным скандалом, еще более грандиозным) на "Донбасс Арене" в Донецке.

А сборная Греции в ЮАР в итоге даже не вышла из группы.

KEEP SMILE – парочка анекдотов от OBOZREVATEL.

1. Звонок в скорую:

- Помогите! У моей жены начинаются роды!

- Пожалуйста, успокойтесь. Это ее первый ребенок?

- Да нет же, это ее муж!

2. На приеме у врача:

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3. Ищу зарплатодателя! Работодателей просьба не беспокоить!

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