Отбор на чемпионат мира по футболу-2022 стартовал с громкой сенсации

Сборная Турции по футболу добыла сенсационную разгромную победу над Нидерландами в первом матче квалификационного турнира на чемпионат мира-2022.

Поединок на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле завершился со счетом 4:2, при том, что перед игрой на победу Турции букмекеры давали коэффициент 4,80, а на успех Нидерландов – 1,71.

Подопечные Шенола Гюнеша сразу захватили инициативу, закатив гол уже на 15-й минуте. Хакан Чалханоглу отдал пас на Бурака Йылмаза, и тот пробил с угла штрафной. Мяч задел голландского защитника, дезориентировав Тима Крула. На 34-й минуте турки с пенальти увеличили преимущество.

После перерыва команды еще дважды расписались в воротах друг друга. У хозяев отметились все те же Чалханоглу и Йылмаз, а у "оранжевых" с интервалом в минуту забили де Йонг и Классен.

Отметим, что в 2020-м году сборная Турции провела восемь матчей, в которых выиграла лишь раз при пяти ничьих и двух поражениях. Обыграть удалось только сборную России в матче Лиги наций (3:2).