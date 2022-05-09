''Очень больно'': лидер сборной Украины попытался вернуть 10-летнему беженцу беззаботное детство, которое забрала Россия

Защитник английского "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко на базе "горожан" провел тренировку для 10-летнего мальчика Андрея. Маленький украинец вынужден был бежать из своей страны после нападения российских оккупантов.

На своей странице в Instagarm Зинченко показал фото с тренировки с Андреем, который до полномасштабного вторжения РФ мечтал стать футболистом. Но сейчас изменил свою мечту.

"Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны. Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беспечно тренировался со своей командой", – написал под постом Зинченко.

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"Сегодня же Андрей мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома", – добавил украинский футболист.

Александр признался, что ему сейчас очень больно, потому что из-за войны, развязанной Россией, таких детей, как Андрей, в Украине очень много.

"Очень много детей, лишенных детства, а еще хуже – жизни. Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, полное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке "Манчестер Сити", – подытожил футболист, который в августе 2021-го сам впервые стал отцом.

Ранее жена Зинченко назвала армию РФ хламом. Спортивная журналистка Влада Седан пожелала изоляции "великой и могучей" России.

Также матч с участием Зинченко вошел в историю Лиги чемпионов , хотя клуб украинца так и не смог пробиться в финал нынешнего сезона.