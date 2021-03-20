Новый тренер сборной Украины по футболу оказался бывшей моделью. Фотофакт

Бывший тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар, который накануне вошел в состав тренерского штаба сборной Украины по футболу, в молодости работал моделью.

Профиль испанца сохранился на сайте acmodasi.com.ua – крупнейшего и самого популярного сервиса кастингов в русскоговорящих странах.

Информация была добавлена в феврале 2009 года, когда Авраам разместил четыре фотографии. Именно тогда он и заходил в свой аккаунт последний раз. За это время анкету просмотрели больше 3000 раз. Присутствует также один комментарий от сотрудника СТБ.

Напомним, что Кампомар окончил Киевский национальный торгово-экономический университет. Женат на украинке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Украинская ассоциация футбола (УАФ) подписала контракт с 32-летним итальянским аналитиком Луиджи Ночентини. Известный специалист вошел в тренерский штаб сборной Украины по футболу.