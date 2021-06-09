Новости спорта 8 июня: Россия опротестовала в УЕФА форму сборной Украины с Крымом
Экс-игрок "Шахтера" Алексей Белик ответил россиянам из-за формы сборной Украины с Крымом, а Россия из-за экипировки "желто-синих" подала протест в УЕФА.
Кроме того, украинских болельщиков не пустят на матч Евро-2020 в Нидерландах.
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