Новости спорта 4 мая: Зинченко с 'Манчестер Сити' вышел в финал Лиги чемпионов

Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в финал Лиги чемпионов, а "Шахтер" показал новое фото "Донбасс-Арены".

Кроме того, канадский хоккеист Том Уилсон спровоцировал массовую драку с россиянами в матче НХЛ.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 4 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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