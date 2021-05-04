Новости спорта 3 мая: Шевченко хочет покинуть сборную Украины

Украинская каратистка Анжелика Терлюга выиграл турнир в Лиссабоне, а Андрей Шевченко заявил о намерении покинуть сборную Украины после Евро-2020.

Кроме того, Тайсон Фьюри выразил обеспокоенность отсрочкой боя с Энтони Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 3 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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