Новости спорта 25 апреля: "Динамо" досрочно стало чемпионом, Малиновский забил в третьем матче подряд
Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины по футболу, а украинец Руслан Малиновский забил в третьем матче подряд в чемпионате Италии.
Кроме того, реванш между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом в UFC завершился брутальным нокаутом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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