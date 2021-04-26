Новости спорта 25 апреля: 'Динамо' досрочно стало чемпионом, Малиновский забил в третьем матче подряд

Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины по футболу, а украинец Руслан Малиновский забил в третьем матче подряд в чемпионате Италии.

Кроме того, реванш между Хорхе Масвидалем и Камару Усманом в UFC завершился брутальным нокаутом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 25 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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