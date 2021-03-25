Новости спорта 24 марта: ничья Украины с Францией, признание Поветкина о Кличко

Сборная Украины по футболу сыграла вничью с Францией на старте отбора к ЧМ-2022, а россиянин Александр Поветкин сделал признание о поражении от Владимира Кличко.

Кроме того, соперники украинцев в отборе ЧМ-2022 сыграли в пользу нашей команды в Финляндии.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 24 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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