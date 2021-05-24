Новости спорта 23 мая: Украина не смогла обыграть Бахрейн
Сборная Украины по футболу не смогла обыграть Бахрейн в товарищеском матче, а букмекеры изменили котировки на бой Усик – Джошуа.
Кроме того, Тайсон Фьюри подписал контракт на поединок против Деонтея Уайлдера.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Украина на последних секундах спаслась в матче с Бахрейном
Усик – Джошуа: букмекеры изменили котировки после официального объявления боя
Не с Джошуа: Фьюри официально подписал контракт на новый бой
Сидорчук рассказал, что сделал Луческу с динамовцами после поражения сборной Украины
21 спортсмен замерз насмерть на соревнованиях в Китае. Видео
Это скандал. Один из лучших тренеров Италии переходит в какой-то "Шахтер", – Кассано
19-летний украинский футболист забил потрясающий бильярдный гол в чемпионате Германии. Видео