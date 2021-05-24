Новости спорта 23 мая: Украина не смогла обыграть Бахрейн

Сборная Украины по футболу не смогла обыграть Бахрейн в товарищеском матче, а букмекеры изменили котировки на бой Усик – Джошуа.

Кроме того, Тайсон Фьюри подписал контракт на поединок против Деонтея Уайлдера.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 23 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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