Российские болельщики в комментариях под прогнозами букмекеров:

" Я ни разу не видел, чтобы наши победили хоть в одном матче какую-нибудь сильную команду, мастерством без везения. Ни разу не видел!"

"Иногда бывает чудо и им везет. Например, Россия - Испания 1:1"

"Ни на что не надеяться - лучший способ не разочаровываться".

"Никогда играть не умели, и не научатся".

"Последний раз выигрывали у сборной Бельгии во времена СССР..."

Ну, в принципе, они правы. Во времена СССР для них выигрывала Украина. В ничьих им просто чудом везло. А в победах надо смотреть, насколько равны были силы, и не было ли там мельдония.

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Футбол - это показательно, как и война. А давайте-ка эти комментарии перекинем на военную тему:

"Я ни разу не видел, чтобы наши победили в сражении хоть какую-нибудь сильную армию..."

"Иногда бывает "чудо", и им везет. Разбомбить фосфорными бомбами мирное население, или положить десятки тысяч своих... в топку..."

"Последний раз выигрывали у Германии во времена СССР, В 1945 году. Правда, с помощью Украины, Беларуси, Прибалтики, европейцев, американцев и т.д."

Получается, сами - ничто. И мы это знаем.

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