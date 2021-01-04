Нет Ахметова – нет "Шахтера", – Срна

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна признался, что президент клуба Ринат Ахметов является незаменимой фигурой в истории команды.

По словам экс-капитана "горняков", его иногда подкалывают: "Почему он постоянно говорит что-то про Ахметова?".

"Потому что нет президента – нет "Шахтера". Такого "Шахтера" нет. Может быть другой президент, но такого "Шахтера" – нет. Не верю, что кто-то еще может или способен, и у него есть время и терпения сделать подобный "Шахтер". Этот человек поменял украинский футбол. Это не потому, что он наш президент. Я говорю факты, какими они есть", – заявил хорват в эфире клубного Youtube-канала.

Срна восхищен, как Ринат Леонидович Донецк из маленького города сделал топовым футбольным городом на мировом уровне.

"Там была Бейонсе, там были Рианна, там были "Челси", "Манчестер", "Ювентус", все топовые клубы мира, и никто не забрал очки. Мало из них уехали из Донецка с очками. Он сделал команду, он сделал большие трансферы, за которыми смотрел весь мир и до сих пор смотрит. Возвращаясь назад – правильная программа развития клуба и игроков – заслуга президента", – отметил Дарио.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ахметов обратился к жителям Донецка, упомянув "Донбасс Арену".