(Не)ожиданные интриги и большие проблемы. Главные выводы сезона УПЛ и что нужно изменить

"Шахтер" – чемпион, "Полесье" – в еврокубки, "Минай" – на вылет. А еще есть перерождение "Динамо", взлет и падение "Днепра-1", катастрофа "Зари"... Каждая команда Украинской Премьер-лиги пережила личную насыщенную драму, хотя фанаты запомнят иное. OBOZ.UA рассказывает о неочевидных моментах этого сезона УПЛ и что нужно срочно менять, чтобы следующий год был действительно соревновательным, а не скандальным.

Перенос матчей нужно заблокировать на уровне регламента

Самый первый вопрос, который должно урегулировать руководство УПЛ - перенос матчей. При всех падениях Украины в рейтингах УЕФА, мы все равно получили 5 команд в еврокубках - две на Лигу Чемпионов, две на Лигу Конференций и одна для Лиги Европы. Двое из этих участников уже имели прецеденты в этом сезоне, когда переносили матчи на более удобное время – "Шахтер" и "Динамо". Поэтому горняки постоянно отставали от лидеров УПЛ, а бело-синие вообще были где-то в середине таблицы и не подавали признаков подъема к медалям. Но потом обе команды сменили тренеров и доиграли отложенные матчи в более сильных кондициях – это напрямую повлияло на их достижения. Клубы снова стали лидерами и заняли первые места. Хотя не все полагают, что такое можно считать чистым достижением.

С одной стороны, ситуация ясна – сложная логистика, когда нужно автобусом и самолетами очень далеко путешествовать по Европе. Но с другой – можно выбрать другие украинские города для проведения своих игр и корректировать приоритеты. Иначе с переносами мы рискуем упасть в еще одну пропасть, когда ни одна из команд не будет иметь постоянного количества игр и не будет чувствоваться равенства соревнований.

"Шахтер" защитил титул и вернул Кубок

Несмотря на упомянутое отставание, "Шахтер" весной выдал супер-серию, не проиграв ни одной игры. После триумфа серия сломалась, но усилиями Сикана, Азарова, Матвиенко, Судакова и Зубкова клуб защитил статус чемпиона и теперь играет в другую сагу – летние трансферы самых горячих футболистов. Подкреплено все это Кубком – горняки взяли очередной трофей в свою копилку и оформили новый Золотой дубль.

"Динамо" всегда было рядом - после прихода Шовковского они очень сильно прибавили и снова стали угрозой. После усиления выступлений Ваната, Волошина, Попова и Бражка, соперников уничтожали будто семечки, однако, кроме засветиться на рынке футболистов, побед не вспомнишь. Не лучший сезон должен мотивировать команду стать более решительной и на внутренней арене, и в Лиге Чемпионов, куда вернулись через 2 года.

Поспорить за чемпионство были готовы в определенный момент сразу 6 команд, лучше это делали "Днепр-1" и "Кривбасс" (зимний чемпион). Но этим статусом криворожцы и ограничились, ведь весной провалили задачу удержать хотя бы зону ЛЧ. Так же сдали позиции спортклубовцы. "Полесье" и "Рух" пытались идти за золотом, но устроили не менее мощную зарубу за Лигу Конференций.

Не все регионы готовы принимать футбол

"Днепр-1" – команда, с которой никто не хочет играть на их стадионе. Сирены уничтожают игру. Выйти на поле после отбоя и без касания к мячу сразу пойти в раздевалку из-за новой сирены - реалии днепровского футбола. Очень дискуссионный вопрос, наглядно показывающий каждый матч на "Днепр-Арене" - ни один из них не прошел без вынужденных перерывов. Недавняя затянутая игра с "Шахтером", легендарный 6-часовой матч против "Александрии"...

Это сотни людей, вовлеченных вне поля в организацию встречи, которые возвращаются домой на часы позже. А также – ненормальное моральное и физическое состояние игроков. К примеру, в 29-м туре, когда спортклубовцы принимали "Шахтер", Филиппов в укрытии смотрел параллельные матчи, где играли конкуренты за ЛК. Тренер "Шахтера" Пушич вообще намекнул, что играть в Днепре с такой ситуацией - не лучшая идея:

"Я думаю, что полезно было бы обдумать то, в каких условиях приходится играть, если сейчас, к сожалению, такая ситуация. Надо еще раз пересмотреть вопрос о месте проведения матчей, потому что это не хорошо для футбола в целом, – думаю, все это понимают и соглашаются. - Марино Пушич, тренер "Шахтера"

Похожая проблема была в Киеве, Полтаве, Черкассах, Одессе. Да что там - даже Закарпатью досаждали носители "Кинжалов"; тогда матч "Миная" против "Динамо" длился 2 минуты, а затем доиграть поединок в тот же день не смогли из-за темноты и отсутствия света на стадионе. Во второй половине только последний тур УПЛ получился таким, когда ни один из матчей по всей стране не прерывался из-за угрозы со стороны россиян. Этим летом функционеры должны серьезно поразмыслить над допусками стадионов.

Новички в еврокубках

В следующем сезоне украинское представительство в Европе будет пятиклубным: кроме прошлогодних клубов, это еще "Кривбасс" и "Полесье", которое вчера все же проскочило впереди "Руха". О самих командах поговорим со временем, но новые лица от Украины – всегда интересно. Драматически, именно дебютанты УПЛ завоевали себе путевку в последнем туре.

Вызовом будет сломать извечную традицию – Украина годами ужасно выступает в плей-офф отбора. Только "Шахтер" имеет возможность попасть в группу и с надеждой смотрит на финал ЛЧ. Все остальные – несколько раундов квалификации. Причем киевляне, днепряне, криворожцы и житомиряне не гарантировали себе места в еврокубках даже при понижении класса: всем нужно преодолевать несколько соперников.

Впервые за многие годы борьба за выживание интереснее чемпионской дуэли

Еще один неочевидный вывод от этого сезона - битва за выживание была интереснее чемпионской гонки. Зимой все отправили "Минай" в Первую лигу, "Металлист 1925" собирался на подъем с новым тренером, "Заря" была в шаге от вылета, "Ворскла" еще летом была в еврокубках и также держалась в шаге от опасной зоны. Столько громких имен с глубокой подисторией, которых объединяет одна ситуация – нужно было всеми силами остаться в УПЛ.

В последние туры внезапно добавил "Минай", харьковчане проиграли все, что можно, луганская и полтавская команды остановились посередине. Эти туры многое решали – даже закарпатцы могли несколькими победами остаться в элите. Однако лучше всех показали себя ровенчане, получив больше всего очков. "Минай" вылетел, забрав за собой "1925-х". А вот у "Оболони" и "Вереса" есть еще один шанс - в ближайшие дни они сыграют переходные матчи против "Левого Берега" и "Эпицентра". Либо мы получим двух дебютантов, либо все останется как было.

Сезон 23/24 стал богатым на ошибки игроков, тренеров, судей и футбольных функционеров. Это один из самых несбалансированных розыгрышей, когда только в мае мы смогли увидеть настоящую картину. Лишь после доигранных матчей фанаты поняли, кто же на какие места претендует. Приятно, что на большинстве отрезков была борьба, хотя сама лига все еще далека от зрелищности, борьбы и логики отдельных решений. У нас есть два месяца перерыва и отдыха – пора насладиться Евро и подумать, кто же будет усиливать украинские клубы и чемпионат?