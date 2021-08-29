Названа причина смерти голкипера на матче в России

Голкипер клуба "Красная Звезда" из Советска Александр Шишмарев умер от удушения, рассказал президент Калининградской областной Федерации футбола Александр Гвардис в интервью ТАСС. Со слова врача, которые пересказал Гвардис, у Шишмарева после удара запал язык и он задохнулся.

23 голкипер "Красной Звезды" умер во время тренировочного матча в Калининграде, неудачно столкнувшись с игроком "Балтики".

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Главный тренер клуба из Советска Алексей Чаплин рассказал, что сразу после столкновения главный врач команды "Балтика-2" подбежал оказать помощь, а через 20 минут подъехала реанимация.

"Язык мы достали моментально, он начал делать вздохи. Но, видимо, сильно ударили в грудную клетку, он сделал вздох и задохнулся. На игре были профессиональные врачи", – заявил Чаплин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа исполнилось ровно 20 лет, как трагически погиб украинский вратарь Сергей Перхун. Наш соотечественник, защищавший цвета московского ЦСКА умер, столкнувшись с игроком команды-соперника.