Назван самый дорогой игрок чемпионата Украины по футболу

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Анатолий Трубин стал самым дорогим футболистом Премьер-лиги. По итогам сезона 2022/2023 трансферная стоимость 21-летнего голкипера взлетела в два с половиной раза и достигла отметки в 22 миллиона евро.

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Такие данные приводит авторитетный портал Transfermarkt, который составил список наиболее статусных игроков нашего чемпионата. Следом за Трубиным идет его партнер по клубу Николай Матвиенко, на которого аналитики навесили ценник в 20 млн евро.

Третье место занял нападающий "Днепра-1" Артем Довбик (15 млн), а пятерку лучших замкнули еще два представителя "Шахтера" – полузащитники Георгий Судаков (11 млн) и Артем Бондаренко (8 млн). Самыми дорогими игроками киевского "Динамо" признаны вратаря Георгий Бущан и полузащитник Николай Шапаренко – по 8 миллионов евро.

Лучший игрок столичной команды в минувшем сезоне Виталий Буяльский оценивается лишь в семь млн в европейской валюте. Общая же стоимость всех футболистов Премьер-лиги определена на уровне €323 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, игрок молодежной сборной Украины Алексей Кащук забил шедевральный гол в ворота Хорватии на Евро-2023, обыграв четырех соперников.

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