Назван лучший в сборной Украине на Евро-2020: спортивные итоги 9 июля
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020, а президент УЕФА назвал нечестным и неправильным формат проведения Евро-2020
Кроме того, четверо украинцев попали в необычную символическую сборную Евро-2020 и украинский футболист забил фантастический гол ударом со своей половины поля
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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Украинский футболист забил фантастический гол ударом со своей половины поля. Видео