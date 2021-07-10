Назван лучший в сборной Украине на Евро-2020: спортивные итоги 9 июля

Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2020, а президент УЕФА назвал нечестным и неправильным формат проведения Евро-2020

Кроме того, четверо украинцев попали в необычную символическую сборную Евро-2020 и украинский футболист забил фантастический гол ударом со своей половины поля

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 июля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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