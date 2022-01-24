Назначение Шевченко и разгром от Украины на Евро по футзалу: обзор спортивных СМИ

В фокусе украинских футбольных СМИ на минувшей неделе были дискуссии вокруг единого телепула в УПЛ, межсезонная подготовка отечественных клубов, а также новая порция слухов о продолжении тренерской карьеры Андрея Шевченко.

ДВА ГРАНДА – РАЗНЫЕ ПУТИ

Украинские клубы все активнее включаются в подготовку ко второй части сезона – проводят контрольные матчи и по мере возможностей пытаются укрепить свои составы.

Среди спаррингов наибольшее внимание СМИ, конечно же, было приковано к первым двум матчам киевского "Динамо". Соперники у действующих чемпионов Украины – клуб из пятой группы испанской Сегунды "Атлетико Пульпиленьо" и люксембургский "Расинг Унион" – были достаточно скромные, но для раскачки вполне подошли.

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Киевляне оба раза победили со счетом 4:0, легко подтвердив свой намного более высокий класс. Но прессу и болельщиков, пожалуй, больше интересовали не результаты команды Мирчи Луческу, а кадровые решения опытного тренера бело-синих.

В первом товарищеском матче в центре внимания оказался Владислав Дубинчак, который досрочно вернулся из аренды в "Днепре-1" и считается главной заменой Виталию Миколенко на левом фланге защиты киевлян. И надо же было такому случиться, что уже в первом тайме Дубинчак получил травму...

Что и говорить – нефарт как для самого игрока, так и для клуба, возлагавшего большие надежды на своего воспитанника. С другой стороны, это открывает новые возможности для одного из лидеров динамовской команды U19 Константина Вивчаренко, который в числе нескольких других молодых игроков отправился на сбор первого состава.

Примечательно, что во втором спарринге именно Вивчаренко стал единственным футболистом, отыгравшим все 90 минут (остальные сыграли по тайму). Что касается, собственно, результатов, то, разумеется, в данных обстоятельствах они имеют мало значения.

Между тем, пресса продолжает следить за трансферной активностью наших клубов. По большому счету, как и на протяжении последних пяти-шести лет, участники УПЛ преимущественно подписывают свободных агентов или относительно недорогих игроков.

Единственное большое исключение – донецкий "Шахтер", не так давно купивший за 12 миллионов евро бразильского форварда "Аякса" Давида Нереса. Формально в это межсезонье за шесть миллионов евро вице-чемпионов Украины усилил и 17-летний защитник Винисиус Жуниор.

Таким образом, вместе с летними приобретениями общие трансферные затраты горняков в этом сезоне составили 59 миллионов евро. Если прибавить сюда еще и солидные контракты новичков, а также нового тренерского штаба команды, то получится просто-таки космическая для современного украинского футбола сумма.

Причем, судя по высказываниям из лагеря донецкого клуба, это может быть не конец. По крайней мере, президент "Шахтера" Ринат Ахметов обещает потратить на усиление "ровно столько, что бы команда могла играть в такой футбол, который мы хотим видеть".

"Я буду инвестировать много. Я готов инвестировать еще в новых игроков. Кого мы будем покупать? Если увидим футболистов, которые смогут усилить нашу команду, то мы их обязательно приобретем. У нас нет цели просто отчитаться перед СМИ что мы кого-то покупаем. Нам это нужно не для видимости, а для реального усиления", – подчеркнул он ("Футбол NEWS", 16.01.22).

На этом фоне в СМИ время от времени снова поднимается тема разных подходов к формированию своих составов двух ведущих клубов Украины. В том числе некоторые "искренне не понимают", почему киевское "Динамо", заработавшие за два последних года около ста миллионов евро на Лиге чемпионов и трансферах, даже не пытается потягаться со своим главным конкурентом в этом плане.

"Уже которое окно подряд "Динамо" очень инертно ведет себя на трансферном рынке. Фактически это началось с приходом Мирчи Луческу на должность тренера киевлян в июле 2020 года. Тогда "Динамо" положило начало практике рассчитывать на собственные кадры. Из аренды румынский наставник вернул всех, кого мог: Гармаша из "Ризеспора", Жерсона Родригеса из "Анкарагюджю", Тымчика, Леднева, Супрягу из "Зари" и "Днепра-1". Тогда это было оправданным шагом, ведь у президента клуба Игоря Суркиса уже нет таких финансовых возможностей, как раньше. И это сработало. Киевляне фактически на собственных молодых питомцах стали чемпионами УПЛ, выиграли Кубок и Суперкубок. Жаловаться на пустую казну не получится… Сложно представить, чтобы Суркис приобрел футболиста без согласования Луческу. Поэтому именно румынский наставник выдерживает эту странную паузу с серьезными трансферами", – к примеру, пишет обозреватель Любомир Чотирбок (sector.depo.ua, 20.01.22).

Правда, в подобных размышлениях разномастные журналисты и эксперты почему-то не учитывают несколько важных аспектов в отношении "Динамо".

Во-первых, нельзя забывать об общих затратах на функционирование клуба – обеспечение первоклассных условий для всех команд, вполне конкурентные для европейского футбола зарплаты (да, не такие, как в "Шахтере", но все же достаточные для приезда не самых плохих легионеров и, что важнее, возможности сохранять в своих рядах лучших воспитанников), развитие инфраструктуры и академии, уплата всех надлежащих налогов и т.д.

А во-вторых, как показывает практика, сколько бы ни потратило "Динамо" на легионеров, "Шахтер" при необходимости легко потратит в два, три, пять раз больше... Участие в подобной "гонке вооружений" для "Динамо" может оказаться совершенно губительным в долгосрочной перспективе.

Кстати, в этой связи можно отметить следующее: принято считать, что "Шахтер" служит примером для других украинских клубов в плане организации работы и "построения системы".

Но, согласитесь, легко строить систему, когда "на подстраховке" всегда есть президент, который при любом сбое этой самой системы спокойно потратит 50-60 миллионов евро, чтобы вернуть утраченные позиции.

Так же легко строить успешную трансферную политику, когда есть возможность постоянно рисковать на рынке, покупая молодых легионеров за 10, 12, 15, а то и больше миллионов в надежде, что хотя бы один из троих-четверых потом "выстрелит" (как, например, Фред). Тогда как бесплатный уход условного Бернарда (куплен за 25 миллионов), Нери Кастильо (15 млн), Тайсона (15 млн) или Илсиньо (10 млн) особо не скажется на финансовом состоянии клуба...

В контексте украинского чемпионата наши СМИ традиционно говорят о двух грандах. И если брать цели, амбиции, уровень спортивной конкуренции – то "Шахтер" и "Динамо" действительно формируют отдельную касту в УПЛ.

Но иногда за всем этим забывается, насколько же огромная разница в финансовых возможностях этих клубов.

К примеру, в последнем рейтинге самых богатых украинцев по версии авторитетного журнала "Фокус" общий капитал Григория и Игоря Суркисов оценен в 328 миллионов долларов.

То есть, 67 миллионов долларов (при примерном пересчете с евро), которые "Шахтер" потратил на новых игроков в этом сезоне, составляют больше пятой части общего состояния президента "Динамо" и его брата (притом что "Фокус", естественно, считает текущую стоимость активов, а не свободные средства).

Понятно, что для "Динамо" подобный уровень трансферных расходов сейчас совершенно невозможен, тогда как владелец "Шахтера" с его почти 11 миллиардами спокойно себе может такое позволить.

Чтобы подчеркнуть трансферный контраст между двумя лидерами УПЛ, можно посмотреть и на то, сколько они потратили на формирование своих текущих составов.

Так, нынешняя обойма игроков (без учета зарплат, подписных бонусов и стоимости подготовки собственных воспитанников) обошлась "Шахтеру" в 122 миллиона евро – и это без 15,5 млн на Марлоса и Дентиньо, которые тоже выступали за горняков в этом сезоне.

В свою очередь "Динамо" на свой текущий состав (при тех же параметрах) потратило 26 миллионов евро.

При этом, по оценкам авторитетного портала Transfermarkt, ориентировочная трансферная стоимость нынешних "Шахтера" и "Динамо" составляет 198,6 млн против 120,6 млн (но не стоит забывать, что месяц назад киевляне "потеряли" 23 млн. вместе с Виталием Миколенко).

В общем, с учетом вышеизложенного последние результаты "Динамо" и "Шахтера" (особенно на внутренней арене в прошлом сезоне) ставят большой знак вопроса относительно того, чья же "система" эффективнее.

Тот факт, что располагая намного более скромными ресурсами (в том числе и административными – не стоит забывать об особом отношении УАФ к киевскому клубу), "Динамо" не просто навязывает "Шахтеру" по-настоящему достойную конкуренцию, но еще и умудряется периодически ее выигрывать, говорит об очень многом...

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕПУЛ – НЕ ПАНАЦЕЯ ДЛЯ УПЛ

Тем временем, пока клубы УПЛ готовятся к возобновлению чемпионата Украины, дирекция лиги готовится к очень важному, с ее точки зрения, событию – продаже телевизионных прав в рамках так называемого единого пула.

По данным СМИ, лига рассчитывает получить от победителей тендера около 12 миллионов долларов за сезон ("ТаТоТаке", 18.01.22).

При этом еще далеко не факт, что все клубы УПЛ в итоге согласятся войти в единый пул – как это было прежде, этому может помешать ряд серьезных факторов. Ни для кого не секрет, что одним из них является ангажированность главного претендента на пул – группы каналов "Футбол 1/2/3".

"Канал "Футбол" – насамперед вирішував не стільки маркетинго-фінансові питання, – як свої, так і клубів, – скільки ці "політичні", а точніше – пропагандистські. Постійно насаджувались дифірамби "рідному" клубу "Шахтар" та жорстокі випади проти суперників, насамперед у бік головного – столичної команди. Ми впевнені, що пам'ять у всіх добра. Лише процитуємо офіційну позицію "Динамо": "У таких умовах довіряти трансляцію домашніх ігор “Футболам” було б очевидною помилкою з боку нашого клубу", – пишут в этой связи авторитетные эксперты в области спортивного ТВ Семен Случевский, Юрий Дзекунов и Игорь Свиридов ("Детектор медіа", 18.01.22).

В своем обширном исследовании опытные телевизионщики указывают, что на портале "Детектор медиа", который специализируется на анализе украинского телепространства, в прошлом неоднократно обращалось внимание на необъективность комментаторов на "Футболах":

"Наприклад, у запалі власних уболівальницьких пристрастей коментатори дозволяли собі говорити про "Шахтар": "Наша команда!" І це не під час міжнародних матчів із клубами з-за кордону, де подібна словесна фігура цілком припустима, а у внутрішніх змаганнях. Виходить, що команда-суперниця помаранчево-чорних – уже не наша, не українська? Проте грішили не лише коментатори "Футболів". Цілком можна спотворити перебіг подій на полі та режисерськими "маленькими хитрощами". І про це "ДМ" писав. Дуже актуально, щоби найближчим часом об'єктивність телетрансляторів мала бути ще більшою, ніж за старих часів" ("Детектор медіа", 18.01.22).

Вместе с этим авторы приводят несколько возможных мер, которые помогли бы устранить данную проблему и, соответственно, сформировать-таки единый телепул. В частности, среди прочего они предлагают следующее:

"Розробити і внести в Регламент кілька простих, але ясних правил, що можна і чого не слід говорити коментатору під час трансляції... Аналогічно – що можна і потрібно і чого не слід робити режисерам, операторам, продюсерам трансляції. Створити невелику (4-5 фахівців) експертну (наглядову) раду (групу) з досвідчених телевізійників, представників клубів, УАФ, Прем'єр-ліги, які після кожного проведеного туру чемпіонату країни складатимуть короткі, але чіткі рапорти щодо роботи трансляторів та клубів – господарів стадіонів, на кшталт рапортів арбітрів і делегатів матчів. Бажано, щоб кожна недоробка, відхилення від регламенту як з боку транслятора, так і з боку клубу – господаря поля мала свою ціну штрафних балів. Наприкінці сезону можна і потрібно підбити підсумки рівня роботи і транслятора, і клубу – господаря поля та зробити підсумковий додатковий фінансовий перерахунок на користь постраждалої сторони. Це саме той випадок, коли "удар гривнею" повинен дати привід для роздумів порушнику розроблених норм: а чи варто було робити подібні порушення. Бажано, щоби контент рапортів спостерігачів за проведення трансляцій постійно публікувався у футбольних і не лише у футбольних ЗМІ. Це стосується кожного потенційного транслятора. Чи то Megogo, досі націленого виключно на маркетингові питання, чи то "Футболів", досі націлених також на маркетингові, а й трішки на "політичні питання" ("Детектор медіа", 18.01.22).

СМИ отмечают, что формирование публичной дискуссии о едином пуле на серьезном уровне – это огромный позитив. Тем не менее, не все эксперты разделают оптимизм по поводу предложенных мер, как и в целом в отношении возможного влияния единого пула на развитие чемпионата Украины.

"Дещо "лівацькі" заходи (з наглядачами-спостерігачами, регуляцією того, що показують режисери і говорять коментатори, штрафами за "необ'єктивність" і т.п.), не виглядають надто життєздатними – як з точки зору неприпустимості втручання у приватний бізнес, так і в плані їх імплементації з боку організаторів змагань. При цьому я абсолютно згоден з тим, що ангажованість головного претендента на єдиний пул – а саме каналів "Футбол 1/2/3" – є однією з ключових перешкод для централізованого продажу прав на трансляції матчів УПЛ. Просто не думаю, що будь-які "правила гарного тону", прописані в регламентах, змінять їх пропагандистську сутність", – отмечает обозреватель Влад Белый ("Футбольный клуб", 21.01.22).

Необходимо отметить, что здесь проблема не только в том, что "Футболы" в любой момент могут начать информационную атаку на клуб (не только "Динамо"), который станет на пути "Шахтера". Не менее важно, что транслятор имеет большое влияние на составление расписания матчей.

В футболе мелочей не бывает, а календарь – это вообще не мелочь. Здесь много не надо: пару раз в сезоне создать "недружественному" клубу сверхплотный график, или предоставить "дружескому" клубу на день больше отдыха. В общем – поле для манипуляций огромное, и потенциальные участники единого пула обязательно будут учитывать этот фактор.

Вместе с этим, Влад Белый подчеркивает, что еще более существенной преградой на пути формирования единого пула является неспособность потенциальных победителей тендера обеспечить клубам УПЛ по-настоящему серьезную финансовую мотивацию.

"Навіть якщо УПЛ вдасться виторгувати 12 мільйонів – для 16 клубів це просто сльози на фоні їхніх звичних витрат. Так, це може бути більше, ніж деякі з них (але точно не те ж "Динамо") отримуються прямо зараз, але все одно – це не та різниця, яка може змінити загальну картину. При цьому я не з тих, хто нарікає на "жадібність" потенційних трансляторів, які, бачте, не хочуть платити нашим клубам "справедливу" ціну. Ну, як в Польщі, Туреччині, Бельгії чи Швейцарії. Про мільярди АПЛ, Ла Ліги чи Серії А, якими постійно оперують експерти, взагалі смішно чути. Відверто кажучи, я і в 12 мільйонів важко вірю. Тому що, можливо, крім "Футболів" для всіх інших претендентів на єдиний пул – це бізнес. А відбити навіть десятку в наших реаліях буде надзвичайно складно", – приходит к выводу автор ("Футбольный клуб", 21.01.22).

Кроме этого пессимизма добавляет и тот факт, что с момента своего основания в 2008 году УПЛ не слишком-то преуспела в плане обеспечения доходов клубам-участникам.

Очевидно, УАФ будет угрожать несогласным санкциями вплоть до снятия очков или даже недопуска к соревнованиями. Насколько вероятен подобный сценарий?

"Від наших горе-управлінців, звісно, можна очікувати чого завгодно, але в такий розвиток подій мало віриться, – отвечает Влад Белый. – Не лише тому, що футбольна спільнота ні за яких обставин не змириться, якщо з того ж таки "Динамо" знімуть очки через протиріччя щодо трансляцій, не кажучи вже про те, щоб не допустити найбільш популярний клуб країни до змагань. Але й тому, що досі не існує чіткої відповіді на запитання: а кому, власне, належать телеправа на матчі? В українському законодавстві ці аспекти фактично не врегульовані, а судової практики, на яку можна було б посилатись при аналізі, не існує" ("Футбольный клуб", 21.01.22).

Судя по всему, в Доме футбола полагают, что достаточно прописать соответствующие положения в Регламенте УПЛ – и дело в шляпе. Однако нужно понимать, что УАФ и УПЛ обязаны действовать в правовом поле Украины, а данный вопрос выходит далеко за рамки сугубо футбольных нормативных документов.

"Приміром, чи може УПЛ (або УАФ) зобов'язати "Динамо" передати права на титульне спонсорство клубу в рамках чемпіонату України, скажімо, компанії СКМ? Очевидно ж ні. Хоча формально спонсорські права на чемпіонат належать УПЛ, а УАФ може прописати відповідну норму хоч в усіх регламентах разом узятих. Або чи може УАФ передати компанії Joma право випускати екіпіровку та іншу спортивну продукцію з символікою "Динамо" (яке має відповідну угоду з New Balance)? Відповідь теж очевидна. Хай навіть це буде першим критерієм атестації клубів чи буде вписано в сам Статут УАФ... Я навмисно наводжу такі утрирувані приклади, щоб підкреслити – у питанні з належністю такого роду прав "не все так однозначно". І якщо говорити про телевізійні права – це підтверджує європейська практика, в тому числі судова", – подчеркивает Белый ("Футбольный клуб", 21.01.22).

Если говорить о Европе, то среди наиболее известных судебных споров в отношении телеправ стоит выделить иск "Фейеноорда" к Федерации футбола Нидерландов, которая без согласования с клубами в 1996 году передала права на трансляцию всех матчей чемпионата одному из местных телеканалов.

В итоге местный апелляционный суд постановил, что "распоряжение трансляцией своего домашнего матча является фундаментальным правом клуба", а национальная ассоциация не может реализовать телеправа без согласия каждого конкретного клуба ("Футбольный клуб", 21.01.22).

Возвращаясь к нашему законодательству, нужно отметить, что о реализации телеправ коротко говорится в статье 45 Закона Украины О физической культуре и спорте:

"Право на висвітлення фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів шляхом трансляції зображення та/або звуку заходу будь-якими засобами та/або за допомогою будь-яких технологій, а також шляхом здійснення запису зазначеної трансляції та/або фотографування заходу належить організаторам фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів відповідно до закону" (zakon.rada.gov.ua, 25.07.2021).

При этом в законе четко не прописано, что, собственно, вкладывается в понятие "физкультурно-оздоровительное мероприятие". С юридической точки зрения им скорее следует считать каждый отдельный футбольный матч, а не весь чемпионат в целом.

Зато в том же законе (в статье 1) дается расшифровка понятия "организатор":

"Організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів – юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які) ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять) фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює (здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення підготовки і проведення цих заходів" (zakon.rada.gov.ua, 25.07.2021).

Как известно, главное бремя "организационного, финансового и прочего обеспечения подготовки и проведения мероприятия (то есть конкретного матча)" в чемпионате Украины лежит на клубе-хозяине поля. Из этого следует, что телеправа на матч принадлежат клубу-хозяину.

В общем, из-за "белых пятен" в национальном законодательстве споры по поводу того, кому изначально принадлежат телеправа – национальной ассоциации (лиге) или клубам, – могут обернуться очень долгими разбирательствами в суде.

Конечно, в данный момент нет оснований считать, что новая попытка создать телепул в Украине обязательно расколет наши элитные клубы. Во всяком случае, нужно дождаться результатов тендера и увидеть его победителя.

Однако, "если что" – будет ли готова УАФ к сопротивлению клубов, в том числе в судебных органах? Будет ли готова рискнуть самими трансляциями вообще? Ведь, возвращаясь к упомянутым голландским разборкам, стоит отметить, что на время разбирательства суд разрешил "Фейеноорду" не пускать на территорию своего стадиона съемочные группы выбранного федерацией телеканала.

В итоге трансляции срывались, вещатель предъявлял претензии руководству национальной ассоциации, которое, в свою очередь, грозило уйти в отставку, если конфликт не разрешится. В конце концов так и случилось – высшее руководство федерации потеряло свои должности.

Еще один пример того, что "отобрать" телеправа у конкретного клуба не так уж просто, можно увидеть в Португалии. Там 289 матчей чемпионата в прямом эфире показывает канал Sport TV, а 17 домашних матчей "Бенфики" – Benfica TV. Лиссабонский клуб не захотел приобщиться к единому пулу, несмотря на безумное давление как со стороны федерации и лиги, так и со стороны других клубов, а любые попытки принуждения готов отражать в суде.

Резюмируя, "жесткие меры" со стороны УАФ выглядит заведомо провальным вариантом. В цивилизованном мире это не работает: абсолютное большинство "единых пулов" в Европе основано на добровольном участии всех клубов, которые руководствуются исключительно своей финансовой выгодой.

При этом есть важный нюанс: в связи с антимонопольным законодательством ЕС в топовых европейских лигах одна компания фактически не может получить монопольные права на показ матчей чемпионата страны на национальном рынке.

Именно по этой причине в 2006 году английской премьер-лиге пришлось отказаться от эксклюзивного контракта со Sky и разделить матчи (точнее пакеты) между Sky и Setanta. Сейчас права на показ матчей АПЛ на территории Великобритании принадлежат Sky, BT Sport и Amazon (а у ВВС есть права на обзоры).

В Италии права делят Sky Italia и DAZN, в Испании – Movistar и GOL, в Германии – Sky Sport Bundesliga, DAZN и ZDF, во Франции – Canal+ и beIN Sports.

Вот и готовое решение для УПЛ! Она может грамотно распределить матчи (и хайлайты) по разным пакетам и четко прописать условия тендера так, чтобы один транслятор не мог получить все в одни руки. Это сразу же снимет напряжение со стороны тех, кто ни при каких обстоятельствах не согласится с монополизацией показа чемпионата Украины группой каналов "Футбол 1/2/3".

В принципе, в этом напрямую должна быть заинтересована УАФ, которая в данный момент наоборот (что ни для кого не секрет) как раз таки всячески лоббирует интересы "Футболов".

Возможно, в Доме футбола об этом давно забыли, но вообще-то одной из главных задач национальной ассоциации является популяризация футбола на всей территории страны. Однако по целому ряду очевидных причин стремление отдать весь чемпионат Украины "Футболам" напрямую бьет по реализации этой глобальной цели.

Позицию трансляторов-претендентов легко понять: им гораздо легче строить бизнес на основе монополии. Да и клубам (не всем, но большинству), наверное, важнее получить больше денег от ТВ.

Но в то же время нужно учитывать, что в такой специфической болельщицкой среде, как наша, где культура восприятия платного спортивного телевидения только начинает формироваться, это сразу же снизит уровень доступности футбольных трансляций для населения.

Говоря по-простому, сейчас огромное количество жителей небольших городков и сел могут смотреть чемпионат Украины лишь благодаря контракту "Динамо", "Днепра-1", "Зари" и "Десны" с группой каналов "1+1". В том числе мы говорим о целых поколениях детей.

А ведь именно они – будущие покупатели билетов и абонементов, атрибутики и тех же пакетов платного футбольного телевидения. Как скажется в долгосрочной перспективе то, что их сейчас лишат возможности регулярно смотреть футбол и, в частности, чемпионат Украины?

Рассматривала ли УАФ, агрессивно лоббирующая единый пул, этот вопрос? Моделировала ли соответствующие сценарии? Проводила ли какую-либо прогнозную аналитику в отношении роста/снижения числа интересующихся футболом после окончательного ухода УПЛ на "закрытое" ТВ?

Верится с трудом, ведь опыт показывает, что подобными "мелочами" боссы Дома футбола предпочитают себе голову не забивать...

ВОЗГЛАВИТ ЛИ ШЕВЧЕНКО СБОРНУЮ ПОЛЬШИ?

Тем временем отечественная пресса продолжает следить за вариантами развития тренерской карьеры Шевченко. На протяжении всей недели СМИ активно обсуждали вероятность того, что украинец возглавит сборную Польши.

То, что поначалу казалось явной уткой, в последние дни недели начало обрастать такими подробностями на фоне сообщений от по-настоящему авторитетных польских источников, что сомнений не осталось: Шевченко действительно близок к посту наставника сборной Польши, которая в марте сыграет в плей-офф квалификации ЧМ-2022 против России.

По мнению польских СМИ, главной преградой являются слишком высокие требования Шевченко по зарплате. Якобы для своего штаба он просит от двух до трех миллионов евро в год. Впрочем, по свежим неофициальным данным, этот момент стороны уже уладили.

"Андрей Шевченко согласился возглавить сборную Польши. Польский футбольный союз и украинский тренер согласовали все условия контракта. Украинец будет получать зарплату в размере 2,5 млн. евро в год. Часть средств будет выплачивать Польский футбольный союз, остальные – спонсоры. Осталось согласовать нюансы контракта с "Дженоа", – сообщил телеграм-канал vZbirna (ua.tribuna.com, 23.01.22).

Украинские и польские СМИ пестрят размышлениями о том, что для обеих сторон это может быть слишком рискованным шагом, авантюрой, ошибкой...

Тем не менее, многие эксперты отмечают, что в желании польской федерации пригласить украинского специалиста просматривается четкая логика.

"Чому саме Шевченко? Це ми тут розбираємося добре у силах та слабкостях нашої команди, тоді як для усіх інших збірна України – чвертьфіналіст Євро, команда, яка не програвала Франції, вигравала у Іспанії та боролася з Німеччиною. Поляки можуть тільки мріяти про такі успіхи. У нас можуть відрізнятися думки, але для європейського футболу Шевченко успішний тренер. Не кажучи вже про гучне ім’я футболіста. Як нові власники Дженоа, так і недавно обраний президент федерації Кулеша на це обов’язково звертали увагу. У такій складній ситуації їм потрібно про себе заявити. Андрій Шевченко – звучить гучно. Шевченко для Польщі дуже гарний варіант, зважаючи на те, що там не дуже вміють обирати тренерів. Але навіщо це самому Шевченку? Виходить, йому подобається ця професія, якщо він пішов тренувати "Дженоа", а тепер готовий очолити збірну Польщі. Зрештою, не можна нехтувати шансом потрапити на Кубок світу, особливо коли невдачу легко списати на обставини. Не хочеться називати збірну Польщі більш цікавою та перспективною командою за Україну, але дуже на те схоже. І вона точно є більш зручною для Шевченка з його тренерським штабом, адже не потрібно добирати склад футболістам "Десни" та "Зорі", а є гравці з досвідом ігор в топ-чемпіонатах та вони самі туди рвуться", – отмечает комментатор телеканалов Setanta Sports и Megogo Игорь Бойко (dynamo.kiev.ua, 23.01.22).

"А тепер найцікавіше – на збірну Польщі чекає суперпринциповий матч проти Росії в Москві 24 березня. Це гра навиліт – якщо кадра програє, то не їде в Катар. В Польщі вважають, що Шевченка такий виклик має зацікавити. Він може розпочати свою роботу з того, що виб’є Росію з ЧС, а для України – це важливий і престижний момент. А також шалений тиск для українського тренера з усіх боків – від нього вимагатимуть результат тут і зараз. Але, здається, Шевченко любить ризиковані проекти", – пишет обозреватель Ирина Козюпа (ua.tribuna.com, 23.01.22).

Польские СМИ уже в унисон называют Шевченко главным претендентом на пост, но официально президент ПФС Цезарий Кулеша обещает огласить решение 31 января.

Впрочем, как бы то ни было, эта ситуация показывает, что к украинскому тренеру сохраняется интерес на самом высоком уровне, а он в свою очередь все еще может выбирать лучшие варианты и диктовать свои условия.

Как бы ни пытались иные лица очернить бывшего тренера сборной Украины, Шевченко – это по-прежнему очень заметная фигура в европейском футболе, а украинские болельщики в своем большинстве продолжают следить за ним и желать ему дальнейших успехов в карьере.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Решит ли ФИФА "мариупольский вопрос"? Достаточно большой резонанс в украинских СМИ вызвало решение ФИФА о введении новых правил, регулирующих аренду футболистов. В частности, со следующего сезона минимальным сроком аренды будет промежуток между двумя трансферными окнами, максимальный – один год. Также будет запрещена субаренда игроков в третий клуб.

Кроме того, ФИФА ограничит количество аренд в течение сезона между одними и теми же клубам: одна команда сможет арендовать не более трех футболистов из другой. При этом в следующем сезоне клубы смогут иметь максимум восемь игроков, взятых в аренду, и столько же – отданных. В дальнейшем число игроков будет уменьшаться, и уже с июля 2024 года команда сможет отдавать/брать в аренду не более шести футболистов.

Среди украинских болельщиков новость вызвала оживление главным образом тем, что в ней увидели скорый конец "мариупольского проекта" донецкого "Шахтера". Тем не менее, стоит учесть, что данные ограничения не распространяются на игроков до 21 года включительно.

К тому же эти правила пока что касаются только международных трансферов, хотя ФИФА требует от национальных ассоциаций имплементировать их на внутреннем трансферном рынке в течение трех лет.

Последний шанс для футзальной сборной. Сборная Украины по футзалу стартовала на чемпионате Европы в Нидерландах. В первом туре украинцы неожиданно проиграли хозяевам турнира Нидерландам со счетом 2:3. Во втором туре сине-желтые встретились с сербами, которые также уступили на старте турнира – португальцам.

Таким образом, Украине нужна была только победа, причем именно Сербия считалась фаворитом этого противостояния. Тем не менее, подопечные Александра Косенко буквально смели соперников – 6:1. Поскольку в параллельном матче Португалия обыграла Нидерланды, у нашей команды сохраняются шансы на выход в четвертьфинал.

В завершающем туре украинская сборная 28 января сыграет с действующим чемпионом мира и Европы Португалией. На данный момент у Украины и Нидерландов по три очка.