'Нас просто 'убили'. Футбольный клуб из Одессы снялся с Кубка Украины

Пятикратный победитель Зимнего первенства Одессы, победитель чемпионата Одессы и обладатель Кубка Одессы футбольный клуб "Реал Фарма" снялся с розыгрыша Кубка Украины. Обладатель 6-го места во Второй лиге прошлого сезона заявил, что причиной стали логистические проблемы.

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"Реал Фарма" должен был стартовать со второго раунда турнира. Согласно жеребьевке одесситам 2 августа предстояло отправится в Тростянец (Сумская область) для матча с одноименной командой.

"Нас просто "убили" логистическими проблемами, и при всем нашем желании поучаствовать в Кубке Украины мы не сможем это сделать физически — просто не сможем добраться! Поезд, неидеальный вариант, но и на него нет билетов туда и обратно, а перевозчики отказались ехать в этом направлении", - говорится на сайте одесского клуба.

Из-за полномасштабного вторжения России в прошлом году Кубок Украины не проводился. В этом сезоне соревнование стартует с двух предыдущих раундов, в которых играют любительские клуба, а также представители Первой и Второй лиг.

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