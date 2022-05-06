"На одноклеточных дебилов": журналист из РФ поставил крест на российском футболе, высмеяв чиновников
Российский журналист Михаил Борзыкин поставил жесткий диагноз футболу страны после отстранения РФ от международных соревнований. Бывший корреспондент издания "Советский спорт" едко раскритиковал всех "реформаторов" и менеджеров.
Об этом сам Борзыкин написал в своем Telegram-канале "Фабрика футбола". Он в частности, заявил, что болельщикам постоянно вешают лапшу на уши, которая рассчитана на "одноклеточных дебилов".
"Когда меня спрашивают, как изменить наш футбол, отвечаю одно – никак. Почитайте людей, которые десятилетиями вращаются в нашем футболе, управляют им, оцените их интеллект, багаж знаний, стратегическое мышление – это просто караул. Дальше глупых лозунгов, рассчитанных на одноклеточных дебилов, там никак не идет. Интеллектуальный запор. Что нам делать? Ничего. Ждать и работать. Меньше воровать. Проводить чемпионат, Кубок и ждать. Вот суровая действительность. И она не так красива и изящна, как лозунги говорящих голов. Своя Лига чемпионов! Азия! Новые Яшины и Стрельцовы! Дебилы, бл*дь..." – эмоционально отреагировал Борзыкин.
Напомним, российские клубные команды не будут участвовать в розыгрышах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в сезоне 2022/2023, а национальная сборная – в Лиге наций. Основанием для наказания является военное вторжение РФ в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион СССР по футболу в составе московских "Торпедо" и "Спартака" Анзор Кавазашвили устроил истерику из-за дисквалификации российских команд. В свою очередь бывший президент московского "Локомотив" Илья Геркус предложил РФ перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Кроме того, олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал разогнать команды РФ. А тренер "Зенита" Сергей Семак сообщение о санкциях УЕФА назвал грустной новостью.