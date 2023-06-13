'Мы все-таки Европа...' В российском футболе пожаловались на 'нехорошее отношение' со стороны УЕФА

Бывший глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин возмутился из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований. Футбольный функционер пожаловался на "нехорошее отношение" к стране-агрессорке со стороны спортивных федераций.

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Об этом он заявил в интервью порталу "РБ Спорт". По словам Сорокина, Российский футбольный союз (РФС) активно рассматривает вариант перехода из Европы в Азию, так как неизвестно, сколько еще продлится отстранение команд из РФ от турниров УЕФА.

"Нам плохо не играть – это очевидно. То что сейчас происходит – нехорошо в плане отношения к нам в мировом спорте. Надеемся на какие-то подвижки. Возможно, что-то станет понятно после исполкома УЕФА в конце июня. Если решение о переходе в Азию будет принято, мы не столкнемся с противодействием там. Это вполне реализуемо, но и очень ответственно. Надо правильно оценить последствия, потому что они станут тектоническими. Мы все-таки Европа по многим моментам – культурным, социальным. И футбол российский ближе к европейскому. Но нельзя все время не играть. Футбол строится по принципу соревнований, а не круглых столов и конференций", – сказал Сорокин.

Напомним, летом минувшего УЕФА отстранил российские клубы от нового сезона Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а национальную команду – от отборочного турнира Евро-2024. Ожидается, что санкции будут продлены на новый сезон еврокубков.

Как сообщал OBOZREVATEL, главного тренера сборной России Валерия Карпина высмеяли в сети после слов о том, что в условиях санкций футбол в РФ "даже где-то вырос".

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