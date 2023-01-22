Феерическая игра украинского новичка "Челси" Михаила Мудрика вызвала бурный восторг у лондонских болельщиков. На страницах в социальных сетях клуба фанаты заваливают нашего соотечественника хвалебными комментариям.

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Юзеры сравнивают Мудрика с бельгийцем Эденом Азаром, который за 245 матчей в "Челси" с 2012 по 2019 года забил 85 мячей и дважды приводил клуб к чемпионству в Англии.

"Я беру назад все слова, сказанные о его низком уровне. "Челси" подписал нового Роббена и Азара. Я забегаю вперед? Возможно, но мне все равно. Мудрик нереальный", - пишет пользователь joshnkov.

"Он был сенсационным", - уверен jacobwolf00.

"Наша новая опасность для соперников", - добавляет swagbeat__

"В "Арсенале" думали, что смогут получить Троссара вместо него и быть такими же?" – смеется lewbott135.

"Лучший игрок второго тайма. Уже люблю его", – признается sabilssi.

"Слава Украине!" - не сдерживаются некоторые.

"Он волшебный" - дает определение max.dvorak

"Мы определенно это сделали.. это следующий Азар. Он узнается в движениях Мудрика", - отмечает josh_ehiz.

"Парень стоит больше чем 100 мин. Это новый Эден Азар. Он будущий обладатель "Золотого мяча", - уверен sof_alonebutnot

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мудрик впервые появился на поле в футболке "Челси" в игре 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Выйдя на замену в начале второго тайма Михаил сразу отличился несколькими острыми моментами, был близок к голу и заработал желтую карточку для соперника.

Своими действиями 22-летний футболист сборной Украины собрал множество восторженных отзывов английских экспертов.

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" за рекордные 100 млн евро, из которых 30 млн составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку.

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