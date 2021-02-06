Молодой футболист "Динамо" перешел в сельский клуб

17-летний центральный полузащитник киевского "Динамо" U-19 Жозе Рибейро перешел в "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области.

Совместное фото с темнокожим футболистом в Instagram разместил игрок "Колоса" Алексей Малаки.

Рибейро родился в семье бразильца и украинки. Имеет гражданство Украины. Первые шаги в футболе сделал в академиях донецкого "Шахтера" и киевского "Арсенала".

В сезоне 2017/18 перешел в академию УФК "Днепр", где играл до 2020 года. С текущего сезона выступает за молодежный состав "Динамо". Успел принять участие в трех поединках.

Как сообщал OBOZREVATEL украинский полузащитник "Динамо" Ахмед Алибеков на правах аренды перешел в команду российской Премьер-лиги (РПЛ).

Ранее легионер "Динамо" Мохаммед Кадири пополнил состав тульского "Арсенала" из РПЛ. Он уже выступал за российский клуб в 2018-19 годах.