Миколенко назвал самые мудрые слова, сказанные Луческу

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко вспомнил, как главный тренер команды Мирча Луческу напомнил своим подопечным о том, что им ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на первое место в таблице УПЛ перед ноябрьским перерывом на матчи сборных.

Тогда румынский специалист сделал акцент на том, что он пришел в клуб только для того, чтобы выигрывать, и вторая позиция в таблице его не устроит. Виталий также отметил, что от Луческу исходит очень сильная энергетика.

"Когда мы переболели коронавирусом, была пауза на матчи сборных (в ноябре. – Ред.) и мы находились на первом месте. Он нам сказал: "Вот вы привыкли ко второму месту, а сейчас идете первыми и расслабились. Я сюда пришел не второе место занимать, а потом расслабляться, у меня есть только первое". Это означает, что его не интересуют деньги, он пришел сюди выигрывать. Ему 75 лет, но от него исходит очень сильная энергетика. Когда он рассказывает о каких-то моментах, ты понимаешь, что футбол состоит из мелочей", – рассказал Миколенко в интервью на YouTube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

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