Месси побил рекорд "Барселоны"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, выйдя в стартовом составе на поединок 1/8 финала Кубка Испании против "Райо Вальекано", установил рекорд каталонского клуба по количеству игр в этом турнире.

Встреча 27 января стала для 33-летнего форварда 76-й в Кубке Испании.

По этому показателю Месси, выступающий за "сине-гранатовых" с 2003 года, превзошел Жозепа Самитьера, на счету которого 75 матчей в Кубке Испании. Следом за ним идут Иньеста (73 игры), Висенте Пьера (71) и Хави (70).

Напомним, что Месси с "Барсой" выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Аргентинец шесть раз становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА и семь раз – чемпионата Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января Месси, сделав дубль в матче 18-го тура Ла-Лиги против "Гранады" (4:0), стал первым футболистом в истории чемпионата Испании, который забивал не менее десяти голов на протяжении 15 сезонов подряд.

В конце прошлого года Лео вышел на первое место в мире по числу голов, забитых за один клуб – 644.