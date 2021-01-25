"Манчестер Юнайтед" выбил "Ливерпуль" из Кубка Англии в матче с пятью голами. Видео

"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Ливерпулем" в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии со счетом 3:2.

Гости довольно быстро открыли счет в поединке усилиями Мохаммеда Салаха, который уверенно реализовал выход один на один, получив пас на ход от Роберто Фирмино. "Красные дьяволы" отыгрались в середине первого тайма, когда Мейсон Гринвуд воспользовался своим шансом, выйдя на свидание с голкипером.

Хозяева вышли заряженными на борьбу во второй половине и вышли вперед уже в самом ее начале после точного удара Маркуса Рэшфорда. Несмотря на еще один гол Салаха через десять минут, "Манчестеру" все же удалось вырвать победу незадолго до окончания основного времени. Бруну Фернандеш не оставил шансов вратарю "Ливерпуля" Алиссону, сильно пробив в нижний угол после опасного штрафного.

В следующем раунде "красные дьяволы" встретятся с "Вест Хэмом", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, наш соотечественник забил один из голов лондонской команды в 1/16 Кубка Англии.