"Манчестер Сити" не включил в состав Зинченко и вылетел из Кубка Англии

"Манчестер Сити" решил не включать украинца Александра Зинченко в свой состав на полуфинальный матч Кубка Англии против "Челси".

Без футболиста сборной Украины "горожане" уступили со счетом 0:1. Единственный гол на 55-й минуте забил марокканец Хаким Зиеш.

Второй полуфиналист определится 18 апреля в противостоянии "Лестер" - "Саутгемптон".

"Челси" – "Манчестер Сити" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 55 Зиеш.

Челси – Аррисабалага, Чилуэлл, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Маунт (Пулишич, 70), Канте, Зиеш (Эмерсон, 79), Жоржиньо, Тиаго Силва (Зума, 88), Вернер (Хавертц, 79).

Манчестер Сити – Стеффен, Рубен Диаш, Менди, Лапорт, Жоау Канселу, Родри, Фернандиньо, Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 48), Ферран Торрес (Гюндоган, 64), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Джеймс (34), Фернандиньо (63), Аспиликуэта (90), Лапорт (90), Рубен Диаш (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, игра украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Боруссии" Д (2:1) вызвала восторг в Англии.