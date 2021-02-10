Максимов о болельщиках на стадионах Украины: пусть заходят без маски, но с бутылкой водки

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов с нетерпением ждет возвращение болельщиков на трибуны.

Специалисту и его подопечным хочется играть для кого-то, а не для себя.

"А то, бывало, приходишь на стадион, просишь, чтобы хоть кого-то пустили. Люди должны ходить на эмоциях, мы играем для них. В троллейбус, метро пускают. Там же закрытое пространство, а тут открытое. Посадите с расстояние в 2 метра. Наденьте две маски, что там еще надо?" – не может понять Максимов.

Юрий Васильевич считает, что в нынешнее сложное время нашим людям негде расслабится.

"Пускай без маски, но с бутылкой водки заходят. Продезинфицировался. Если и этого не будем делать, вообще не представляю. У нас и так люди приходят, чтобы где-то 100 грамм выпить, посидеть, расслабиться, чтобы убежать от жены, чтобы не гаркала. А им запрещают еще", – подытожил Максимов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 февраля президент Федерации баскетбола Украины (ФБУ) Михаил Бродский обратился к Министерству здравоохранения с просьбой вернуть на трибуны стадионов и залов болельщиков.