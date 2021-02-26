Лунин принял окончательное решение о своем будущем в "Реале" – СМИ

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин принял окончательное решение покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Fichajes, наш соотечественник понимает, что не получит шанс проявить себя в первой команде из-за прекрасной игры звездного вратаря Тибо Куртуа. Он готов уйти из клуба, чтобы спасти свою карьеру. Несмотря на отсутствие игровой практики в "Реале", Лунин все еще считается одним из самых перспективных голкиперов мира.

Напомним, что Андрей переехал в Мадрид из луганской "Зари" летом 2018 года. С тех пор его несколько раз отправляли в аренду. Первый сезон украинец провел в "Леганесе" и принял участие в семи поединках, три из которых он сыграл "на ноль".

В сезоне 2019/20 его сначала отдали в "Вальядолид", а затем в "Реал Овьедо". Лунин был одним из лидеров последних и помог им сохранить прописку во втором по силе испанском дивизионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения из аренды наш голкипер провел только один поединок за "Реал". Он вышел в старте на матч Кубка страны против "Алькояно", пропустил два гола, а мадридцы сенсационно вылетели в 1/16 финала турнира.