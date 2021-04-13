Луческу уклончиво ответил на вопрос, останется ли он в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу не стал однозначно отвечать на вопрос о своей судьбе в столичной команде.

В интервью изданию Tuttomercatoweb Луческу признался, что на этом отрезке своей карьере он сосредоточен на предстоящем противостоянии с донецким "Шахтером".

"Сейчас я думаю лишь о матче в субботу. Остальное увидим позже. Мы первые в таблице перед украинским Эль Класико. Это дерби и нам нужна победа", – сказал Луческу.

Мистер признался, что переход из "Шахтера" в "Динамо" не стал для него очень тяжелым.

"Я профессионал, я хотел вернуться к работе на поле. Со мной связалось киевское "Динамо", и я согласился. Болельщики "Шахтера" не обрадовались, но от того, что я сделал в том клубе, остались эмоции и чувства. Остальное – часть футбола ", – подытожил румынский специалист.

Напомним, что центральный поединок 22-го тура "Шахтер" – "Динамо" состоится в субботу, 17 апреля. Уже опубликован список телеканалов, которые покажут игру.