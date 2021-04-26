Луческу объяснил, в чем разница между нынешним "Динамо" и тем, которое он возглавил

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, который возглавил команду летом 2020 года, считает, что за это время сумел привить своим подопечным дух победителей.

Во время пресс-конференции после матча 23-го тура украинской Премьер-лиги против "Ингульца" (5:0) румынский специалист заявил, что его игроки проделали большой объем работы на тренировках, и отметил, что талант не является решающим фактором успеха в футболе.

"Если меня кто-то спросит, какая разница между той командой, которую я принял 1 августа, и нынешней, я отвечу, что футболисты научились играть на победу. Они научились быть победителями. Конечно, присутствуют еще много факторов, которые помогли им стать лучше. Но это те же игроки, которые были в команде восемь месяцев назад. Не талант главный в футболе, а то, что ты делаешь на тренировках ежедневно, отрабатываешь то, что ты хочешь делать на поле. Нашим ребятам это удалось, они делали ежедневно все для того, чтобы стать чемпионами, стать победителями", – цитирует слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб разгромил "Ингулец" и досрочно стал чемпионом Украины. "Шахтер" сенсационно уступил "Александрии" и теперь отстает от команды Луческу на 13 очков.