Луческу о результате в Лиге Европы: мы не дети и все понимаем

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что перед ответной игрой Лиги Европы с "Вильярреалом" его футболисты понимают сложность задачи.

Румынский наставник не припоминает, чтобы команды, которые он тренировал, проигрывали 0:2 дома в матчах плей-офф.

"Завтрашняя игра –­ больше игра престижа. Для игроков "Динамо", для украинского футбола. Мы не дети и понимаем, что результат 0:2 –­ не такой, который можно легко отыграть. Поэтому мотивация должна быть на высочайшем уровне. Футболисты должны играть для своего престижа, престижа украинского футбола и киевского "Динамо" – клуба, который мог обыгрывать в Испании "Барселону". Мы понимаем, что это не будет легко", – цитирует Мистера пресс-служба "бело-синих".

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча 1/8 финала ЛЕ "Динамо" – "Вильярреал" завершилась со счетом 0:2. Ответная начнется 18 марта в 22:00. Уже опубликован список телеканалов, которые будут показывать игру.