Луческу назвал свою основную цель в "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу признался, что ставит перед собой задачу сделать столичный клуб звездой мирового уровень.

В интервью изданию Anadolu Agency, Мистер заявил. что очень доволен тем, как проходит трансформация "бело-синей" команды.

"Я изо всех сил стараюсь снова вывести киевское" Динамо "на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о чемпионстве. Моя основная цель - сделать так, чтобы команда играла в футбол европейского уровня. Я формирую новую команду. Это действительно восхитительно", – рассказал румынский наставник.

Ранее Луческу отметил, что понимает ненависть некоторых фанатов киевской команды по отношению к себе.

Напомним, что Мирча пришел в "Динамо" летом 2020 года, и это вызвало негативную реакцию у ультрас киевлян. Румынский специалист признавался, что чуть не отказался от работы из-за реакции фанатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Луческу рассказал, что изначально не думал, что его пригласили в "Динамо" на пост главного тренера.