Луческу на сборах в ОАЭ выдвинул требования футболистам "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на первом занятии первых сборов в Объединенных Арабских Эмиратах потребовал от своих подопечных осознанности в действиях.

Перед стартом тренировки румынский специалист повторил футболистам несколько раз , что надо понимать, для чего они делают то или иное упражнение.

По словам Луческу, только тогда можно довести синхронность действий, в частности, в построении атак, до автоматизма.

"Комбинации – это то, что должно нарабатываться часами на тренировках до автоматизма. На первом месте – организация, однако за ней обязательно следует импровизация" – цитирует Луческу пресс-служба вице-чемпионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сбор в ОАЭ, который продлится до 25 января, Луческу взял 30 футболистов. 18 января "бело-синих" ожидает первый товарищеский матч на сборах. Соперником украинцев будет чемпион Польши – ФК "Легия". Уже стало известно, где можно будет посмотреть этот матч в Украине.