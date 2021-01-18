Луческу на первых полосах: обзор спортивных СМИ

Зимняя пауза в Премьер-лиге погрузила в некую информационную спячку и отечественные СМИ. Отсутствие соревновательного ритма свело к минимуму резонансные события, на смену которым пришла тренировочная рутина. Впрочем, поговорить на минувшей семидневке медиа все равно было о чем и о ком.

На прошедшей неделе команды украинской Премьер-лиги практически одновременно вышли из отпуска и начали подготовку ко второй части сезона. Чемпионат УПЛ возобновится в середине февраля (базовая дата 14-го тура – суббота, 13 февраля), а в четверг, 18 февраля, киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут первые матчи 1/16 финала второго по значимости еврокубка – Лиги Европы.

ЛУЧЕСКУ НА ПЕРВЫХ ПОЛОСАХ

Понятно, что во время "каникул" наибольшую прессу собирают как раз участники европейских клубных турниров. К тому же, именно они зачастую являются конкурентами в борьбе за медали высшей национальной пробы. Однако нынешней зимой дело обстоит несколько иначе. Главным ньюсмейкером, как и в начале кампании, остается "Динамо". А имя его наставника Мирчи Луческу не сходит со страниц СМИ так же, как не сходило в летнее межсезонье после назначения румынского специалиста на тренерский мостик киевлян.

Интересно, что сам коуч "бело-синих" занят исключительно подготовкой команды заграницей, и по этой причине с журналистами (за исключением клубных) в контакте не пребывает. Тем не менее, о нем говорят, его высказывания цитируют, а методы работы комментируют фактически на всех ведущих спортивных медиа-платформах.

Стоит отметить, что и динамовская команда дает для этого существенный повод. На сегодняшний день она всецело заряжена на успех. Уж очень долго киевляне не лидировали даже в промежуточной таблице. А желание поскорее возобновить чемпионат и завершить его на победной ноте именно с этим тренером выражается в комментариях всех без исключения игроков столичного клуба.

"Луческу нас как будто разбудил, мотивировал. Мы провели хорошие полгода: выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов. Приход Мистера дал нам серьезный импульс, позволил сделать шаг вперед. И мы сначала поверили сами в себя, в свои силы, а затем и показали болельщикам, на что способны – выйти в группу Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате", – приводит слова словенского полузащитника киевлян Беньямина Вербича Vesti.ua (14.01.21).

Всерьез нацелен на чемпионство и другой легионер столичной команды Жерсон Родригес из Люксембурга.

"Мы начали сезон с огромной мотивацией, новый тренер вселил в нас уверенность. Я чувствовал себя в команде как рыба в воде, думаю, как и все остальные. Надеюсь, что после зимнего перерыва мы продолжим в том же духе и доведем дело до конца, завоевав в конце сезона чемпионство и Кубок. И тогда в новом сезоне мы вновь будем выступать в Лиге чемпионов. Считаю, что в нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов. Но в новом сезоне мы уже будем сильнее". (Ua-football.com, 12.01.21).

"Я в "Динамо" уже 4-й сезон и мне очень хочется выиграть чемпионат Украины. Это глобальная задача, решение которой заключается в правильной подготовке к каждому следующему матчу. Мы должны успешно идти от соперника к сопернику, а под руководством такого тренера, как Мирча Луческу, это выполнимо. В каждом отдельном матче мы должны доказывать свои чемпионские амбиции и заслужить этот титул", – вторит одноклубникам польский защитник Томаш Кендзера. (Sport.ua, 12.01.21).

С таким настроем динамовцы и окунулись с головой в работу. Причем, что называется, "с колес". По сути, первый зимний тренировочный сбор для "Динамо" начался 15 января. В этом году команда его проводит при летней погоде, пребывая в ОАЭ. К слову, в последний раз "бело-синие" базировались на Аравийском полуострове еще зимой 2007-го…

Уже с момента прибытия команда погрузилась в насыщенную программу подготовки. В пятницу вечером в день перелета (составил 5 часов!) "бело-синие" провели первое занятие, а с субботы вошли в ритм двух тренировок.

Полностью поглотил процесс и самого Луческу. Официальный сайт "Динамо", как на блюдечке преподнося болельщикам команды все тренировочные нюансы, отмечает:

"…Он очень детально и порой даже экспрессивно объяснял каждому игроку, как он должен действовать в той или иной ситуации, а при выполнении основного упражнения, когда часть игроков работала над организацией, построением атак, сам начинал упражнения, направляя мяч в нужном направлении и показывая на своем примере, как должны действовать его подопечные". (Fcdynamo.kiev.ua, 12.01.21).

В прессе постоянно, и небезосновательно, поют дифирамбы "молодости" 75-летнего Мистера. Но, куда весомее признание коллег по цеху и собственных футболистов. Так, на неделе известный тренер Космин Олэрою выразил свое восхищение соотечественником в комментарии румынским СМИ.

"Когда я думаю о стрессе и давлении, которые мы испытываем как тренеры, мне трудно поверить, что я могу работать, как Луческу. Думаю, у него есть некая отстраненность. Так называемое внутренне равновесие. Его страсть сохраняет ему жизнь. Он выглядит молодым и энергичным. Когда я вижу Луческу, то думаю, что он всего на несколько лет старше меня, хотя разница велика", – отметил 51-летний специалист, приведший "Цзянсу Сунин" к историческому золоту китайской Суперлиги в завершившемся сезоне. (Dynamomania.com, 12.01.21).

А голкипер "Динамо" Денис Бойко в интервью youtube-каналу "Бомбардир" раскрыл некоторые любопытные подробности тренерской деятельности Луческу и рассказал, что поменялось в киевском клубе с его приходом.

"Очень многое изменилось и в команде, и в клубе. Впечатлил его подход ко всему – к быту, к тренировкам. Работа на тренировках кардинально изменилась. Не могу назвать что-то конкретное, он изменил все. Луческу прививает команде футбол, который видит. Он подстраивается под каждую команду, у нас очень много теории, он тщательно разбирает и соперников, и нашу игру. Теоретические занятия довольно длинные, Луческу действительно очень много информации приносит в команду. Ребята постоянно сидят и чуть ли не с открытыми ртами слушают, впитывают. Потому что он действительно много интересного рассказывает: те же стандарты и остальное. Насколько я знаю, Луческу настолько большой трудоголик, что до сих пор живет на базе, просыпается в 9 утра и работает. Приходит на теорию, а у него листов 20 исписанных. Он настолько импульсивный, настолько заводится. Он живет футболом и получает от этого удовольствие. Он вернулся к работе, потому что соскучился по футболу. Ему нужен этот адреналин, эти эмоции. Он без них не может. Бывает, он приходит на теоретическое занятие и начинает говорить на одном языке, потом переходит на второй, третий. Переводчик уже запутался, на каком языке он говорит. С одним иностранцем на одном языке говорит, с другим – на втором. Потом это все нам переводит. И все это быстро, импульсивно. Пытается все до всех донести. Смотришь на Луческу, а от него аж прет энергией". (Terrikon.com, 16.01.21).

В ОАЭ Мистер также делает упор на силу слова. Главный тренер "Динамо" даже руководит тренировочным процессом без свистка, вместо этого атрибута умело жестикулируя и беря голосом.

Насколько успели после отпуска "спеться" наставник и его подопечные, можно будет увидеть уже в понедельник, 18 ноября. В этот день киевляне проведут дебютный спарринг на сборах с лидером текущего чемпионата и действующим чемпионом Польши – варшавской "Легией".

Кстати, на этот раз товарищеские матчи "бело-синих" будет транслировать телеканал "Спорт 1". Пока в сетке трансляций значатся игры с "Легией" (18 января, 15.00 по киевскому времени) и с чемпионом Беларуси солигорским "Шахтером" (21 января, 15.00). Кроме того, планируется выпуск ежедневных видео-дневников о происходящих событиях на сборах команды. За тренировочным и игровым спектром "Динамо" традиционно можно наблюдать и на клубном канале в Youtube (Youtube.com/c/fcdk).

Что касается трансферов, то все они "происходят" на уровне слухов. Естественно, усиление необходимо. Но на фоне сегодняшней ситуации в мире, в том числе и футбольном, эти вопросы решать достаточно сложно. С другой стороны, к динамовским приобретениям можно отнести возвращение после годичной дисквалификации форварда Артема Беседина. Восстановление правого защитника Александра Тымчика, пропустившего почти год из-за тяжелой травмы. Окончание аренды в бразильском "Коринтианс" у левого бека Сидклея.

Учитывая атмосферу в команде, в которой каждый понимает свою ответственность, выраженную, в том числе, и на страницах СМИ, сплав опыта и молодости, наличие нескольких исполнителей на все позиции и солидную подпитку из молодежных коллективов, можно решать самые высокие задачи. Если не в нынешнем сезоне, то в следующем, когда будут запущены все механизмы стратегического плана тренерского штаба Мирчи Луческу. Впрочем, участие в плей-офф текущего розыгрыша еврокубков и лидерства в УПЛ также никто не отменял.

А БЫЛ ЛИ ТАЙСОН?

В отличие от киевлян, их главный соперник на внутренней арене и еще один представитель от Украины в Лиге Европы пребывает в тени. Если до зимней паузы пресса то и дело "увольняла" наставника "Шахтера" Луиша Каштру, то сейчас португалец в информ-сводках практически не значится. Как и команда в целом. А ведь горняки с динамовцами находятся фактически в равном положении.

"Как "Динамо" намеревается впервые за долгие годы отобрать чемпионство у "Шахтера", так и "горняки" решительно настроены вернуть статус-кво, сложившийся в последние годы, уже в ближайшее время. Да и расстояние между "Динамо" и "Шахтером" в зимнее межсезонье – чисто символическое: столичная команда лидирует с преимуществом в одно очко. Несмотря на то, что 18 февраля "Шахтер" должен стартовать в плей-офф Лиги Европы (как, собственно, и "Динамо"), из отпуска команда выходит одной из последних в УПЛ", – напоминают Vesti.ua (14.01.21).

Возможно, именно поздний конец каникул обуславливает довольно сжатую и дозированную информацию о клубных делах "оранжево-черных". Вот и приходится, падким на желтизну СМИ, интриговать и домысливать, что порождает не только всевозможные слухи, но и дурно пахнущие сплетни.

Как в случае с серией заметок про "уход девушек футболистов "Динамо" к игрокам "Шахтера". Эта спекулятивная тема, как ни странно, до сих пор гуляет по сети. Насколько подглядывание в замочную скважину интересно и достойно для адекватного болельщика – вопрос спорный. Но, увы, кто-то пытается торговать на футбольном медиа-рынке и таким специфическим продуктом…

Подлил масла в огонь интриги по части своих кадров и сам донецкий клуб. Еще 13 января на официальном сайте он отрапортовал об окончании отпуска у первой команды и начале подготовки. Футболисты должны были пройти медицинский осмотр, для чего команда была разбита на три группы, каждой из которых был выделен один день (четверг, пятница и суббота).

Горняки завершили необходимые медицинские тесты и 17 января вылетели в Турцию на первый этап тренировочных сборов. Однако все это время информ-каналы донетчан ничего не сообщали о том, где пребывают лидеры – Тайсон и Марлос. Первого клуб еще 13 января поздравил с 33-летием, а о втором информации вообще не поступало с момента ухода команды в отпуск.

"Тайсон и Марлос присоединятся к "Шахтеру" уже непосредственно в Турции, но почему они не полетели на сбор вместе с остальными членами команды, и почему пропустили медицинское тестирование в Киеве, пока неизвестно. Бразильская пресса еще 13 января сообщала, что Тайсон планирует прибыть в расположение "Шахтера" в понедельник, 18 января. Что правда, наши коллеги не уточняли, куда точно прилетит бразилец – в Украину или в Турцию. Известно, что контракт Тайсона с горняками истекает в июне, и ранее в СМИ сообщалось о том, что вингер планирует переговорить с руководством клуба по поводу позиции дончан о возможности январского трансфера", – предположил Sport.ua (17.01.21).

Тем не менее, в заявке на сбор значатся оба игрока, а Марлос уже провел с партнерами премьерную тренировку в турецком Белеке. Она носила втягивающий характер и продолжалась полтора часа. Индивидуально работал лишь Жуниор Мораэс, но уже в ближайшее время нападающий должен быть в общей группе.

"Я счастлив, что вернулся и могу делать то, что больше всего люблю! Конечно, непросто после отпуска работать на поле. Но у нас отличная атмосфера. Думаю, два-три дня – и смогу вернуться в общую группу. Сейчас очень важно адаптироваться и внедриться в тренировочный процесс", – сказал форвард клубным СМИ. (Shakhtar.com, 17.01.12).

Наравне с остальными тренировался и Михаил Мудрик, отзыв которого из аренды в "Десне" пресса как раз и связывает с возможным зимним уходом Тайсона.

"Зачем уже сейчас Мудрика, заматеревшего в чутких руках Александра Рябоконя, потерявшего в медийном, но приобретшего в футбольном плане, возвращали?! Как вариант: что-то мы о Тайсоне позабыли, списали "дедушку" в потенциальный "Интернасьонал", а Коноплянка и вовсе как будто вне раскладов", – ерничает главред еженедельника "Футбол" (14.01.21) Артем Франков.

Поклонники "Шахтера" также опасаются, что клуб могут покинуть еще несколько ключевых исполнителей, тогда как о приобретениях информации нет, мизерны даже слухи. Горняки уже традиционно отправили молодежный десант в "Мариуполь", а Владислава Вакулу в "качестве компенсации" за Мудрика отдали "Десне". Приписывают шансы отправиться покорять Европу Манору Соломону и Виктору Коваленко.

Причем некоторые источники уверяют, что полузащитник сборной Украины уже подписал контракт с "Аталантой". Якобы точно известно, что соглашение игрока с итальянским клубом будет действовать на протяжении пяти лет. Но когда начнется отсчет этой самой пятилетки, пока непонятно.

"Контракт с 25-летним полузащитником подходит к концу, а по информации португальского журналиста Бруну Андраде и "ТаТоТаке", украинец уже подписал предварительное соглашение с "Аталантой". Для Коваленко переезд в Европу станет шагом вперед и позволит ему развиваться как футболисту в новых условиях, в более сильном итальянском чемпионате. А вот потеря Виктора для самого "Шахтера" ставит несколько непростых вопросов, даже несмотря на всю неоднозначность игры Коваленко", – в частности, пишет Ua.tribuna.com (13.01.21).

Что касается израильтянина, то молва сватает его в лондонский "Арсенал". Авторитетный The Guardian (13.01.21) сообщает, что "канониры" действительно следят за вингером, однако на зимний трансфер у них вряд ли найдутся средства. А заплатить в любом случае придется, поскольку контракт Соломона с "Шахтером" действует до 2023 года.

БОЛЬШИНСТВО – НА ВЫХОД!

Лидером же трансферного рынка в УПЛ по праву можно считать "Ворсклу". За последнее время полтавчане подписали уже четверых игроков, самым звездным из которых является полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили.

"Для Цитаишвили аренда в "Ворсклу" – это оптимальный вариант для развития карьеры. Я разговаривал с Юрием Максимовым, он настолько хотел видеть Гио в своей команде, что, как говорится, кушать даже не мог. Мне кажется, для Цитаишвили игра в клубе, который борется за попадание в еврокубки, – прекрасная возможность проявить себя. Также там меньше конкуренции и давления. …Не нужно говорить и думать, что Цитаишвили – какой-то непонятный футболист. Нет, он классный игрок с большим потенциалом и хорошими игровыми качествами. Ему просто нужен шанс, который, уверен, он в "Ворскле" получит", – так охарактеризовал этот переход известный комментатор Виктор Вацко. (Dynamomania.com, 15.01.21).

Еще до новогодних праздников полтавчане заключили двухлетнее трудовое соглашение с центральным полузащитником сборной Люксембурга Оливье Тиллем. А после Нового года подписали двух легионеров – 18-летнего хавбека Амилькара Коджови и центрхава Луизао. Бразилец, правда, в прошлом сезоне уже выступал за "Ворсклу" на правах аренды из "Порту". Затем он на полгода вернулся в Португалию, а сейчас вновь в команде Максимова, но уже с полноценным контрактом.

В то же время и разгрузились "зелено-белые" прилично, предоставив статус свободных агентов сразу пятерым исполнителям. Впрочем, по прощаниям перещеголял всех "Минай", у которого официально зарегистрировано семь потерь. Шесть футболистов покинули "Александрию". Однако, если минайцы частично восполнили обойму одним только громким подписанием экс-динамовца Артема Милевского, то александрийцам похвастаться некем.

"Нет сомнений, что это коллективное решение – главного тренера и президента клуба, причем инициатором этого процесса надо считать Владимира Шарана. Несмотря на потерю хорошего потенциала уровня скамейки запасных, "Александрия", вероятнее всего, никаких заметных новичков брать не будет. Шаран ответственно отметил, что ставка будет делаться на футболистов молодежного состава, которые 21 января полетят на сбор первой команды в Турцию", – объясняет ситуацию Bolel-ik.com.ua (14.01.21).

Не все гладко и у "Десны", которая на зимние каникулы ушла с третьей строчки таблицы. Черниговцам для удержания позиций нужно усиление, однако пока они тоже больше теряют, чем находят. Если упомянутую рокировку Мудрик – Вакула еще можно считать разменом, то уходы Дмитрия Хлебаса, Артура Западни и Сергея Старенького нужно как-то восполнять.

"Всем ребятам хочу сказать большое спасибо за работу и пожелать удачи в дальнейшем. А что касается потенциальных новичков, то переговоры ведутся, но что-то конкретное я пока сказать не могу", – интригует главный тренер "Десны" Александр Рябоконь. (Zbirna.com, 11.01.21).

Самой же резонансной стала трансферная история с лучшим бомбардиром текущего чемпионата Украины форвардом "Олимпика" Захедитабаром Шахабом. Благодаря своим голевым подвигам (восемь мячей в 11 матчах) он быстро вошел в сферу интересов нескольких отечественных коллективов. Называлось даже "Динамо", но киевляне оперативно открестились от подобных претензий. Сейчас главным претендентом на игрока считается "Заря". Луганчане вроде как уже подписали предварительное соглашение с иранцем на летний переход, когда тот станет свободным агентом.

Хотя "Заря" и не нарушила футбольное законодательство, в "Олимпике" такой поворот событий принять не захотели, решив наказать Шахаба переводом в дубль. На такой шантаж не пошел уже игрок, встал в позу, не явившись на тренировку молодежной команды.

"Мы посмотрим, как он будет выполнять указание тренерского штаба. Если будет тренироваться, как говорится, на одной ноге и не выполняет требования – тогда Шахаб будет находиться в дубле. Если будет видно, что он старается и вернет то отношения к тренировкам, которое было раньше – сразу же, с удовольствием, вернем его в первую команду. Все зависит от него. Если нет желания тренироваться, играть за "Олимпик" – пусть идет в другой клуб. Незаменимых людей нет", – заявил президент донецкого клуба Владислав Гельзин. (Football.ua, 15.01.21).

Тем не менее, ситуация продолжает оставаться в подвешенном состоянии…

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ФУТБОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ЦЕННИК ЦЫГАНКОВА. В продолжение темы трансферов. Авторитетный спортивный ресурс Transfermarkt опубликовал обновленные данные о стоимости футболистов, выступающих в УПЛ. В топ-10 самых дорогих игроков украинского чемпионата вошли исключительно представители киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера".

"У киевлян самыми дорогими по-прежнему остаются Виктор Цыганков (24 млн евро) и Виталий Миколенко (15 млн). Стремительно подорожал защитник "бело-голубых" Илья Забарный – его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 4 млн, но еще полгода назад он стоил около 100 тыс. Добавим, что Виктор Цыганков вышел на первое место среди всех украинских футболистов. Вингер киевлян обошел Руслана Малиновского (21 млн) и Александра Зинченко (20 млн)" – приводит соответствующие цифры Dynamo.kiev.ua (14.01.21).

ПРОРЫВ ШЕВЧЕНКО. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вошел в список лучших наставников национальных команд за последнее десятилетие. В топ-20 от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) бывший форвард "Динамо" расположился на 17-м месте. 44-летний наставник возглавил национальную команду после Евро-2016. За четыре года он вывел "сине-желтых" в элитный дивизион Лиги наций и в финальный турнир чемпионата Европы-2020.

"Первое место рейтинга занял наставник сборной Германии Йоахим Лев, набравший 155 очков и приводивший Германию к "золоту" ЧМ-2014. За немцем расположился тренер действующих чемпионов мира – сборной Франции – Дидье Дешам (101 балл). Третья позиция у наставника команды Бразилии Тите (81). Андрей Шевченко набрал 24 очка и оказался на 17-й строчке из 20-ти", – информирует Sport.segodnya.ua (16.01.21).

СПАСЕНИЕ "ГОРНЯКА-СПОРТ". Обнадеживающие новости поступили из Первой лиги. Ушедший на зимовку четвертым в таблице "Горняк-Спорт" едва не прекратил существование. Хронология событий была весьма стремительной – не успели игроки разъехаться в отпуск после последнего матча первой части сезона, как было объявлено о предоставлении им статуса "свободных агентов". Вскоре появились слухи о финансовых проблемах…

Однако на неделе главный тренер команды Игорь Жабченко сообщил, что у клуба вновь появился инвестор.

"Самое худшее для "Горняка-Спорт" уже позади. Наш многолетний спонсор – полтавский горно-обогатительный комбинат снова подставил плечо и мы продолжим выступать в Первой лиге. Сейчас важно побыстрее решить кадровый вопрос… Предстоит создавать практически новую команду. Ничего, главное, что "Горняк-Спорт" – клуб с победными традициями, не исчезнет. А подготовку к весенней части чемпионата Украины мы собираемся начать 21 января", – отметил наставник в комментарии Meta-ratings.com.ua (13.01.21).