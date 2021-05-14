"Ливерпуль" эффектно обыграл "Манчестер Юнайтед" в дерби с шестью голами. Видео

"Ливерпуль" добыл эффектную победу в выездном матче 34-го тура английской Премьер-лиги над "Манчестер Юнайтед" и сохранил шансы на попадание в Лигу чемпионов 2021/22. Подопечные Юргена Клоппа выиграли в Северо-западном дерби со счетом 4:2.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте после того, как Бруно Фернандеш "шведой" пробил в дальний угол ворот, а защитник соперников подставил ногу, отправив мяч в сетку собственных ворот. Во второй половине первого тайма Натаниэль Филлипс исправился, когда пришел на угловой, навязал борьбу и нанес удар из пределов штрафной площади МЮ, а нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота красиво подправил игровой снаряд пяткой.

Переломным моментом противостояния, скорее всего, стал дубль форварда гостей Роберто Фирмино, который отличился прямо перед перерывом и сразу же после него. На 68-й минуте "Манчестер Юнайтед" удалось сократить отставание в счете усилиями Маркуса Рэшфорда, но на большее хозяев не хватило. В самой концовке поединка подопечные Клоппа снова удвоили преимущество после того, как Мохаммед Салах вышел один на один с центра поля и уверенно переиграл вратаря.

"Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" 2:4

Голы: Фернандеш 10, Рэшфорд 68 – Жота 34, Фирмино 45+3, 47, Салах 90.

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон – Шоу, Байи (Матич 86), Линделеф, Ван-Биссака – Фред (Гринвуд 63), Мактоминей – Погба, Фернандеш, Рэшфорд – Кавани.

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Филлипс, Рис Уильямс, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Вейналдум (Джонс 74) – Салах (Неко Уильямс 90+2), Жота (Мане 74), Фирмино.

МЮ уже практически обеспечил себе второе место в АПЛ, а "Ливерпуль" продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Действующие чемпионы Англии отстают на 4 очка от "Челси" за два тура до конца, но имеют матч в запасе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее клуб Романа Абрамовича сенсационно проиграл "Арсеналу", пропустив невероятно курьезный гол.