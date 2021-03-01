Лидер "Шахтера" пропустит матчи Лиги Европы против "Ромы" – СМИ

Ключевой футболист "Шахтера" Тарас Степаненко не сможет помочь своей команде в двухматчевом противостоянии с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы.

Со-ведущий программы "ТаТоТаке" на одноименном YouTube-канале Андрей Сенькив рассказал, что опорный полузащитник "горняков" испытывает серьезные проблемы с коленом. Сроки его восстановления неизвестны, но с итальянским клубом украинец не сыграет.

Напомним, что подопечные Луиша Каштру встретятся с "Ромой" 11 и 18 марта. Первая встреча между командами состоится в Риме, а ответная – в Киеве на НСК "Олимпийский".

Отметим, что и без травмы Степаненко донецкий клуб считается аутсайдером в противостоянии с итальянцами.

В нынешнем сезоне Тарас принял участие в 12 матчах украинской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. Он пропустил последний поединок "Шахтера" в УПЛ против "Зари", который закончился сенсационной победой луганчан в меньшинстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт из программы "Великий футбол" Виктор Леоненко оценил шансы "Динамо" на выход в четвертьфинал Лиги Европы.