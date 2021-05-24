Леоненко прошелся по сборной Украины за матч с Бахрейном

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко раскритиковал футболистов сборной Украины за товарищеский матч с Бахрейном (1:1). Эксперт программы "Великий футбол" заявил, что ему понравилась игра только автора гола Виктора Цыганкова.

Об этом сам экс-игрок "бело-синих" заявил в эфире телеканала "Футбол 1". По его словам, ничейный результат во многом стал следствием ошибки вратаря нашей команды Анатолия Трубина.

"Мне никто не понравился в составе нашей сборной, только спаситель – Виктор Цыганков, остальные все "в мешок и с моста". Марлоса можно отметить только во втором тайме, а в первом тайме нельзя никого особо отметить… Тымчик бежал-бежал-бежал и в итоге никуда не прибежал. Первый тайм можно вообще не разбирать. Трубин виноват в результате, а команда, в целом, сыграла плохо. В этой игре было очень много бесполезного времени контроля мяча", – сказал Леоненко.

Отметим, что вратарь Анатолий Трубин назвал провальной свою игру в матче с Бахрейном. В частности, голкипер "Шахтера" подробно разобрал эпизод, в котором он "привез" пенальти в свои ворота.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что ему понравилась игра его подопечных в матче с Бахрейном.