"Лейпциг" – "Ливерпуль": когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Немецкий "Лейпциг" и английский "Ливерпуль" во вторник, 16 февраля, проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Из-за запрета на въезд в Германию граждан Великобритании УЕФА был вынужден перенести игру в Будапешт на стадион "Пушкаш Арена". Старт встречи запланировал на 22:00 по киевскому времени.

В Украине увидеть поединок можно будет в эфире телеканала "Футбол 2", а также благодаря видеосервису Megogo.

На территории России права на показ встречи принадлежит "Матч! Футбол 1". А в Беларуси трансляцию из Будапешта проведет канал "Беларусь 5".

Отметим, что ответная игра должна пройти в Ливерпуле 10 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА перенес матчи Лиги чемпионов с участием английских клубов на нейтральные поля.