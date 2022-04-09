В нашем футболе разгорается полемика относительно судьбы 31-го чемпионата украинской Премьер-лиги. Своим мнением делится заслуженный мастер спорта Леонид Буряк.

"Многие журналисты и специалисты, я в их числе, верят в то, что в Украине вскоре наступит мир. И в спринтерском для нашего футбола темпе (два тура в неделю) в июне-июле можно будет доиграть 31-й чемпионат страны.

В нем уже сыграны 18 туров, еще осталось сыграть 12. Во главе турнирной таблицы "Шахтер", у которого 47 очков в активе, на два балла отстает действующий чемпион киевское "Динамо". Матч первого круга между непримиримыми соперниками победителя не определил, завершившись со счетом 0:0.

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У некоторых, правда, их меньшинство, есть мнение не доигрывать чемпионат, а его итоги подвести согласно тем местам, которые команды занимают после осенней части сезона.

Окончательное решение примет Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Премьер-лига. Наша страна всегда считалась футбольной, и это надо подтвердить в это сложное время.

Если будет принято решение о прекращении чемпионата в нынешнем сезоне, мое предложение – предоставить "Шахтеру" и "Динамо" в очном противостоянии определить сильнейшего. Кто из них станет чемпионом – 17-й раз динамовцы или 14-й раз "горняки" - должно быть определено на футбольном поле. Предлагаю соперникам провести три матча между собой (до двух побед одного из соперников). В каких городах и на каких стадионах они пройдут, решать уже УАФ и УПЛ. Уверен, трибуны принимающих арен будут заполнены, а все средства от матчей будут отправлены в один из фондов помощи нашим соотечественникам, наиболее пострадавшим от войны.

К сожалению, в следующем сезоне представитель Украины не получит прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов. Напомню, чемпиону необходимо будет преодолеть один раунд квалификации, вице-чемпиону – два отборочных этапа.

Я высказал лишь свои мысли, но решать в любом случае не мне. Главное, чтобы решение, которое в итоге примут, было мудрым.

Безоблачного неба над украинским футболом желают миллионы поклонников игры".