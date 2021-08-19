Легенда "Динамо" о назначении Петракова: как игроки будут смотреть на такого тренера?
Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо поставил под сомнение правильности назначения Александра Петракова на пост главного тренера сборной Украины. По мнению специалиста, новому наставнику "желто-синих" будет трудно найти общий язык с лидерами команды.
Такое мнение сам Сабо выразил в эфире телеканала "Футбол 1". Он отметил, что 64-летнему Петракову еще не приходилось работать со взрослыми коллективами.
"Я хочу сказать, что тренер, который работал только с юношами, и вдруг ему дают сборную команду, где есть такие игроки, как Зинченко, Ярмоленко, Малиновский – футболисты, играющие заграницей. Как они будут смотреть на такого тренера? Не знаю. Дай бог, чтобы они нашли общий язык. Решение серьезное. До последнего момента ждали, что Ребров возглавит сборную. К сожалению, Ребров не смог прийти", – подчеркнул Сабо.
Напомним, накануне Александр Петраков был назначен исполняющим обязанности тренера сборной Украины. Он сменил на этом посту Андрея Шевченко, который проработал с "желто-синими" пять лет.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Петраков заявил, что сборной Украины предстоит провести пять финалов в отборочном турнире ЧМ-2022. Наша команда неудачно стартовала в квалификации, сыграв вничью 1:1 три матча подряд.
Петраков будет готовить "желто-синих" к поединкам против Казахстана (1 сентября) и Франции (4 сентября), а также спаррингу с чехами (8 сентября).