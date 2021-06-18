Легенда "Динамо" назвал лучшего игрока сборной Украины на Евро-2020

Легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо считает Андрея Ярмоленко лучшим игроком в составе сборной Украины на Евро-2020. Он надеется, что полузащитник успеет восстановить силы к матчу против Австрии.

Своим мнением Сабо поделился после матча со сборной Северной Македонии, в котором Андрей забил уже свой второй гол на турнире. "Ярмоленко сейчас действительно лидер. Соскучился по футболу. Он лучший, но видно, что устал", – сказал он в эфире телеканала "Футбол 1".

"Успеет ли восстановиться теперь на Австрию? Лучше, когда он свежий. После 15-20 минут с Австрией мы увидим, в каком он состоянии", – добавил Сабо.

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Против Австрии сборная Украины сыграет в понедельник, 21 июня. Напомним, матчи Евро-2020 можно посмотреть на телеканале "Украина".

Ярмоленко помимо македонцев один раз сумел поразить ворота сборной Нидерландов. В этих же матчах еще по одному голу на свой счет записал Роман Яремчук.

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