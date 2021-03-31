Латвия сотворила сенсацию в матче отбора на ЧМ-2022 в перестрелке с 6 голами. Видео

Сборная Латвии сенсационно сыграла вничью с Турцией (3:3) в выездном матче третьего тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Хозяева считались явными фаворитами поединка. На их победу до начала встречи можно было поставить за 1,14, а на ничью – за 8,00-9,00. Турки открыли счет уже на второй минуте, а затем удвоили свое преимущество во второй половине первого тайма красивым ударом с лета после углового. Буквально тут же латвийцам удалось вернуться в игру после идеально разыгранной контратаки и точного удара в дальний угол.

После перерыва хозяева снова отличились быстрым голом, на этот раз реализовав пенальти. Казалось, что гости уже никак не смогут спасти даже ничью, но два удачно разыгранных штрафных удара стали настоящим шоком для Турции.

За десять минут до конца матча фавориты все же могли вырвать победу, но нападающий Бурак Йилмаз неожиданно упустил отличный шанс забить гол после выхода один на один.

Несмотря на потерю очков, турки лидируют в таблице с 7 пунктами. Сразу за ними расположились Нидерланды, Норвегия и Черногория, которые набрали по 6 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в других матчах, сыгранных 30 марта, стоит отметить разгромные победы бельгийцев и голландцев, которые на двоих забили 15 безответных голов своим соперникам.